Преступление 20-летней давности против несовершеннолетнего раскрыто благодаря ДНК-анализу

Правоохранительные органы региона отчитались об эффективности применения механизмов государственной геномной регистрации. Благодаря современной базе ДНК следователям удалось раскрыть преступление в отношении несовершеннолетнего, совершенное еще в 2008 году — практически 20 лет назад. Уголовное дело уже рассмотрено судом, вынесен обвинительный приговор.

Этот случай стал одним из самых ярких примеров того, как обязательная ДНК-идентификация помогает раскрывать «глухие» дела прошлых лет.

Анализ работы правоохранительных органов показал, что процедура ДНК-идентификации стала мощнейшим инструментом в борьбе с преступностью. Только за 2025–2026 годы в регионе выполнено более 3,5 тысяч результативных экспертиз по исследованию ДНК подозреваемых, обвиняемых и лиц, подвергнутых административному аресту.

В соответствии с Федеральным законом № 242-ФЗ, геномная регистрация делится на добровольную и обязательную. На обязательный учет и сдачу биологического материала попадают: лица, подвергнутые административному аресту, подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений, осужденные, отбывающие наказание в виде лишения свободы, неустановленные лица, чей биоматериал изъят в ходе следственных действий, неопознанные трупы. В качестве биологического материала для сбора выступают ткани и выделения человека, а также останки.