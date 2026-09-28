Рязанка пыталась откупиться от полицейского за нелегальную продажу алкоголя

Следователи Кораблинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Рязанской области завершили расследование уголовного дела в отношении 47-летней жительницы Старожиловского района. Женщине предъявлено обвинение в покушении на дачу взятки должностному лицу в значительном размере за совершение заведомо незаконного бездействия (часть 3 статьи 30, часть 3 статьи 291 УК РФ).

По версии следствия, инцидент произошел 14 августа 2026 года. Обвиняемая, являющаяся индивидуальным предпринимателем, была уличена сотрудниками полиции в незаконной торговле спиртосодержащей продукцией. Понимая, что ей грозит административная ответственность, женщина решила пойти на преступление и предложила сотруднику полиции денежное вознаграждение за «забывчивость».

Однако расчеты предпринимательницы не оправдались. Страж порядка категорически отказался от получения незаконного вознаграждения и задокументировал факт попытки подкупа. Таким образом, преступление не было доведено до конца по не зависящим от обвиняемой обстоятельствам, что квалифицируется как покушение на дачу взятки.

Следователями собрана достаточная доказательная база, подтверждающая вину женщины. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

В Следственном управлении особо подчеркивают, что попытки уклониться от административной ответственности путем подкупа должностных лиц неизбежно ведут к гораздо более суровым последствиям. Максимальное наказание за совершение вышеуказанного преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 8 лет.