Изображение от wirestock на Freepik
Происшествия

Рязанка пыталась откупиться от полицейского за нелегальную продажу алкоголя

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Следователи Кораблинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Рязанской области завершили расследование уголовного дела в отношении 47-летней жительницы Старожиловского района. Женщине предъявлено обвинение в покушении на дачу взятки должностному лицу в значительном размере за совершение заведомо незаконного бездействия (часть 3 статьи 30, часть 3 статьи 291 УК РФ).

По версии следствия, инцидент произошел 14 августа 2026 года. Обвиняемая, являющаяся индивидуальным предпринимателем, была уличена сотрудниками полиции в незаконной торговле спиртосодержащей продукцией. Понимая, что ей грозит административная ответственность, женщина решила пойти на преступление и предложила сотруднику полиции денежное вознаграждение за «забывчивость».

Однако расчеты предпринимательницы не оправдались. Страж порядка категорически отказался от получения незаконного вознаграждения и задокументировал факт попытки подкупа. Таким образом, преступление не было доведено до конца по не зависящим от обвиняемой обстоятельствам, что квалифицируется как покушение на дачу взятки.

Следователями собрана достаточная доказательная база, подтверждающая вину женщины. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

В Следственном управлении особо подчеркивают, что попытки уклониться от административной ответственности путем подкупа должностных лиц неизбежно ведут к гораздо более суровым последствиям. Максимальное наказание за совершение вышеуказанного преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
В Рязанской области прожиточный минимум увеличат до 18 000 рублей
Следующая статья
В региональном парламенте обсудили введение в Рязанской области запрета розничной продажи вейпов
Реклама: ИП Жеглов, ИНН: 622707626902, erid: 2VtzqxFNj7Sspot_img

Популярные материалы

Новости России

Очевидец обратил внимание на странную деталь в гибели Соседова

Организатор конкурса моды и красоты «Жемчужина Дальнего Востока 2026»...
Новости кино и ТВ

Перед смертью Сергей Соседов раскритиковал себя и признался, что не умеет жить

Перед смертью Сергей Соседов дал откровенное интервью и прямо рассказал о своих недостатках.
Политика

Предсказавший распад СССР историк назвал год окончания СВО. События резко ускорились, развязка близка

Эммануэль Тодд еще в 1976 году предсказал распад СССР. Теперь он назвал год, когда решится судьба конфликта на Украине.
Интересное

Жириновский, Ванга и индийский пророк Ананд предсказали на осень 2026-го одно и то же

Три провидца говорят об одном и том же. Осень 2026 года станет переломной.
Политика

Военкор Филатов рассказал, по каким объектам в России могут ударить в ближайшее время

Военкор Филатов допустил удары Украины по объектам телевещания в России
Темы
Интересное

Императорская неделя началась, Володина назвала трёх фаворитов, которых ждет богатство и власть

Это один из самых мощных и благоприятных отрезков осени. Планетарные аспекты создают идеальные условия для роста статуса, крупных финансовых поступлений и реализации самых смелых амбиций.
Новости России

Пять человек погибло при взрыве на заводе петард под Ярославлем

Для ликвидации возгорания и проведения аварийно-спасательных работ были привлечены более 100 человек личного состава и 40 единиц специальной техники.
Власть и политика

В региональном парламенте обсудили введение в Рязанской области запрета розничной продажи вейпов

Для финальной проработки документа перед его вынесением на пленарное заседание на площадке парламента собрались депутаты, представители профильных министерств и ведомств, общественных организаций.
Общество

В Рязанской области прожиточный минимум увеличат до 18 000 рублей

Согласно опубликованному проекту, общий прожиточный минимум на душу населения в регионе вырастет до 18 002 рублей. По сравнению с показателями 2026 года это означает прибавку в 1 146 рублей.
Общество

В двух округах Рязанской области 1 октября начнется отопительный сезон

Власти нескольких муниципальных образований региона уже объявили о готовности запустить отопление, причем в отдельных округах батареи начнут нагреваться уже завтра, 29 сентября.
Общество

Жителей 4 улиц Рязани предупредили об отключении света 29 и 30 сентября

Энергетики проведут замену оборудования на распределительном устройстве РУ-6кВ от трансформаторной подстанции ТП-35. В связи с этим электроснабжение потребителей будет временно ограничено в два дня.
Общество

В Рязанской области мошенники начали рассылать СМС о «цифровой доверенности»

Если ранее телефонные мошенники массово обзванивали потенциальных жертв, то теперь они все чаще переходят на текстовые сообщения, электронные письма и мессенджеры.
Происшествия

Курьер мошенников осужден на 2,5 года за хищение 1,5 млн рублей у рязанки

Доверчивая рязанка поверила в легенду и передала курьеру 1,5 миллиона рублей. В ходе судебного разбирательства подсудимый полностью признал свою вину в совершении преступления.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье