Жителей 4 улиц Рязани предупредили об отключении света 29 и 30 сентября

АО «РГРЭС» опубликовало график плановых ремонтных работ, которые пройдут в конце сентября 2026 года. Жителям нескольких домов в центральной части Рязани следует подготовиться к временному прекращению подачи электричества.

Энергетики проведут замену оборудования на распределительном устройстве РУ-6кВ от трансформаторной подстанции ТП-35. В связи с этим электроснабжение потребителей будет временно ограничено в два дня: 29 и 30 сентября. Работы запланированы на дневное время, с 10:00 до 12:00.

Под временное отключение попадают жилые дома по следующим улицам:

улица Введенская, дом 106;

улица Фрунзе, дома 25 и 27;

улица Свободы, дома 74, 74б, 80а и 81;

улица Маяковского, дома 36, 36а и 37.

В компании приносят извинения за временные неудобства и просят отнестись с пониманием к необходимости проведения технических работ, направленных на повышение надежности сетей. Энергетики советуют жителям указанных домов заранее позаботиться о сохранности скоропортящихся продуктов в холодильниках, а также зарядить мобильные устройства и пауэрбанки.

По всем вопросам, касающимся электроснабжения, граждане могут обращаться в диспетчерскую службу по телефону 55-01-12.