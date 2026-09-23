Отделения СФР в Старожиловском и Милославском районах переезжают на новые адреса

С 5 октября 2026 года жители Старожиловского и Милославского районов Рязанской области смогут получать государственные услуги в обновленных помещениях клиентских служб Отделения Социального фонда России (СФР) по региону.

В Старожиловском районе прием граждан будет вестись по новому адресу в рабочем поселке Старожилово на улице Головнина, дом 6. Ранее офис располагался на улице Советской, дом 1.

Аналогичные изменения коснутся и Милославского района. С начала октября местная клиентская служба переедет в рабочий поселок Милославское на улицу Ленина, дом 6, сменив прежнее помещение на улице Центральной, дом 28.

При этом режим работы обоих отделений остается без изменений. Прием ведется без перерыва на обед по следующему графику:

с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00;

по пятницам с 8:00 до 15:45;

в последнюю субботу месяца с 9:00 до 13:00. Остальные субботы и воскресенья являются выходными днями.

Все остальные клиентские службы Отделения СФР по Рязанской области продолжают работать в штатном режиме по своим прежним адресам.

Для посетителей доступна услуга предварительной записи на прием. Оформить ее можно через портал «Госуслуги» или по телефону единого контакт-центра 8-800-100-00-01. Специалисты колл-центра также готовы проконсультировать по любым вопросам, не требующим личного присутствия в офисе.