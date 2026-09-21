Ушла из жизни журналист и фотохудожник Ольга Иордан 

В Рязанской области скончалась журналист и фотохудожник Ольга Иордан.

Ольга закончила факультет юриспруденции и политологии РГУ им. С.А. Есенина по специальности политолог. Она стояла у истоков создания информационного агентства «7 новостей» — в той самой группе энтузиастов, которые первыми в Рязани сообщали жителям главные новости города и страны в сети Интернет. Ольга отвечала за политический блок, не боялась поднимать острые и сложные темы.

Она не только писала для агентства, но и занималась общественной деятельностью, была успешным фотохудожником, организовывала выставки и культурные мероприятия как в Рязани, так и в любимом Касимове, где жила последние годы.

Отзывчивая, добрая, искренняя, с открытым сердцем и душой — именно такой Ольга останется в нашей памяти и наших сердцах. В ней всегда было столько жизни, тепла, планов на будущее, что поверить в ее уход просто невозможно.

Про таких людей говорят «магниты». Скромная и сдержанная, с колоссально мощным стержнем – породой, умеющая себя держать и подать, Оля притягивала к себе всех своим внутренним светом и обаянием. И какой-то загадкой. С ней хотелось просто находиться рядом. Было комфортно и работать, и расслабленно просто болтать ни о чем.

Мы безмерно скорбим вместе с родными и близкими и выражаем искренние соболезнования.

Светлая память будет жить в каждом, кто имел счастье быть знаком с Ольгой.