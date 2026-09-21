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Общество

Рязанцам объяснили, как не переплатить за поверку счётчиков

Олеся Чугунова
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Каждый прибор учёта имеет свой межповерочный интервал — срок, в течение которого он официально считается исправным. Эта дата фиксируется в техническом паспорте устройства. Пока она не наступила, проводить поверку не нужно, даже если вам настойчиво звонят, присылают листовки с требованием «срочно проверить» и пугают штрафами.

Цены на поверку сильно разнятся в зависимости от региона и компании. Прежде чем соглашаться на первое предложение, сравните стоимость в нескольких аккредитованных организациях. Важно чётко понимать: вам нужна именно поверка, а не навязанная замена вполне исправного прибора. Это разные услуги, и стоят они по-разному.

Что нужно сделать:

1. Уточните дату следующей поверки — она отображается в приложении «Госуслуги Дом».

2. Оформите заявку на процедуру в аккредитованной компании также через приложение.

3. После завершения поверки проверьте, что специалист внёс данные в единый реестр средств измерений.

Помимо приложения, уведомления о приближающемся сроке приходят на портал Госуслуг и по электронной почте. Только с мая по июль текущего года было отправлено более 500 тысяч таких напоминаний.

Пользуйтесь «Госуслуги Дом» и заказывайте поверку у проверенных организаций без переплат.

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