Протоиерей Новопашин объяснил, как сатанисты* вербуют молодежь через соцсети

В новом выпуске программы «Поговорим» на телеканале ТКР выступил вице-президент Российской Ассоциации центров по изучению религий и сект, протоиерей Александр Новопашин. Главной темой разговора стала тревожная тенденция распространения сатанизма (признан экстремистской организацией в России) среди молодежи и методы защиты от деструктивных культов.

По словам священника, сатанизм — это не просто субкультура, а «сознательное служение злу». В первую очередь в эти сети попадают подростки, имеющие психологические комплексы и внутренние проблемы. Отец Александр отметил, что современные деструктивные организации активно переместились в социальные сети. Хотя их агрессивность не снизилась, формы вербовки стали более изощренными и замаскированными.

«Если вам обещают мгновенное решение всех проблем и требуют принять решение срочно, сиюминутно — это повод насторожиться. Истина проверки не боится, а ложь — всегда боится», — подчеркнул Новопашин.

Особое внимание было уделено духовной безопасности. По мнению эксперта, сегодня, помимо горячих конфликтов, идет так называемая «ментальная война» на уровне сознания и эмоций. Главная цель противника в такой войне — уничтожить национальное самосознание народа.

«Национальное самосознание строится именно на духовно-нравственных ценностях. Как говорил Петр Столыпин: народ, потерявший национальное самосознание, есть навоз, на котором произрастают другие народы», — сказал священник.

Протоиерей также отметил, что государство существует не для того, чтобы превратить земную жизнь в рай, а чтобы не дать ей окончательно превратиться в ад. В этом контексте, по мнению спикера, ключевую роль играет возвращение к традиционным ценностям, которые формируют у человека тот самый «стальной духовно-нравственный стержень», не позволяющий гнуться и ломаться под напором порочных идеологий.

* «Международное движение сатанизма» признано экстремистской организацией и запрещено в России