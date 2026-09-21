Скриншот из программы «Поговорим» на телеканале ТКР
Общество

Протоиерей Новопашин объяснил, как сатанисты* вербуют молодежь через соцсети

Олеся Чугунова
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В новом выпуске программы «Поговорим» на телеканале ТКР выступил вице-президент Российской Ассоциации центров по изучению религий и сект, протоиерей Александр Новопашин. Главной темой разговора стала тревожная тенденция распространения сатанизма (признан экстремистской организацией в России) среди молодежи и методы защиты от деструктивных культов.

По словам священника, сатанизм — это не просто субкультура, а «сознательное служение злу». В первую очередь в эти сети попадают подростки, имеющие психологические комплексы и внутренние проблемы. Отец Александр отметил, что современные деструктивные организации активно переместились в социальные сети. Хотя их агрессивность не снизилась, формы вербовки стали более изощренными и замаскированными.

«Если вам обещают мгновенное решение всех проблем и требуют принять решение срочно, сиюминутно — это повод насторожиться. Истина проверки не боится, а ложь — всегда боится», — подчеркнул Новопашин.

Особое внимание было уделено духовной безопасности. По мнению эксперта, сегодня, помимо горячих конфликтов, идет так называемая «ментальная война» на уровне сознания и эмоций. Главная цель противника в такой войне — уничтожить национальное самосознание народа.

«Национальное самосознание строится именно на духовно-нравственных ценностях. Как говорил Петр Столыпин: народ, потерявший национальное самосознание, есть навоз, на котором произрастают другие народы», — сказал священник.

Протоиерей также отметил, что государство существует не для того, чтобы превратить земную жизнь в рай, а чтобы не дать ей окончательно превратиться в ад. В этом контексте, по мнению спикера, ключевую роль играет возвращение к традиционным ценностям, которые формируют у человека тот самый «стальной духовно-нравственный стержень», не позволяющий гнуться и ломаться под напором порочных идеологий.

* «Международное движение сатанизма» признано экстремистской организацией и запрещено в России

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
Курьер забрал у пенсионерки 810 тысяч и получил срок в Петербурге
Следующая статья
Суперсезон проекта «Звёзды в …» стартует на ТНТ 4 октября

Популярные материалы

Общество

С 1 октября в России изменятся правила внесения наличных на карту

С октября наличные можно будет внести на свою карту через чужой банкомат. Рассказываем о лимитах, комиссиях и главном ограничении.
Политика

Раскрыта реальная численность населения Украины

Бывший премьер уверен, что советская энергосистема выдержит холода. Рассказываем, на чём строится его расчёт и что покажет отопительный сезон.
Политика

Уничтожение и возмездие: эксперты рассказали о «сверхтяжелом» ответе после атаки дронов на Москву

Андрей Колесник заявил, что после массированной атаки на Москву и область последует ответ. Эксперт Дандыкин призвал бить по логистике.
Политика

Военкор Коц предупредил о серьёзной опасности после налёта на Москву

Столичная система противовоздушной обороны отразила масштабную атаку беспилотников, а эксперт оценил причины ударов и возможные дальнейшие угрозы.
Новости России

ВСУ устроили массированную атаку на Москву в последний день выборов

Ночью в воскресенье, когда проходит финальный день выборов в...
Темы
Общество

В Рязани улицу Есенина перекроют на два дня

Ограничения вводятся 22 и 23 сентября с 10:00 до 15:00.
Общество

В Рязани стартовал всероссийский семинар о студенческих театрах

21–22 сентября Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина принимает всероссийский семинар, посвященный студенческим театрам.
Общество

Рязанцам объяснили, как не переплатить за поверку счётчиков

Цены на поверку сильно разнятся в зависимости от региона и компании.
Интересное

Народные приметы и строгие запреты 22 сентября на Акима и Анну

В этот день на Руси чествовали молодых матерей и повивальных бабок. Праздник называли Аким и Анна, или Поднесеньев день.
Общество

В рязанском Лесопарке вандалы разрушили входную группу

В Рязани в Лесопарке зафиксирован случай вандализма.
Интересное

Что нельзя делать 21 сентября, приметы на Осенины

Двадцать первого сентября на Руси заканчивались главные полевые работы.
Интересное

Луков день, приметы и запреты 20 сентября, которые лишают здоровья и денег

В этот день были свои правила и запреты, которые нужно соблюдать, чтобы всё сложилось наилучшим образом.
Общество

Павел Малков обсудил с рязанскими гребцами подготовку к новому олимпийскому циклу

Губернатор Рязанской области Павел Малков провел рабочую встречу с ведущими рязанскими спортсменами, отличившимися на международной арене в сезоне 2024 года.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье