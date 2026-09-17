За двое суток в Перинатальном центре родились три пары двойняшек

В Рязанском областном перинатальном центре за два дня на свет появились сразу три двойни. Две из трех пар стали так называемыми «королевскими» двойнями, когда у мам рождаются сразу и мальчик, и девочка.

Первая пара появилась на свет в срок, а вторая — на 36-й неделе беременности. Примечательно, что в обоих случаях значительную разницу в весе показали именно девочки: в первой паре вес составил 3300 г и 2550 г, а во второй — 2740 г и 1400 г.

Третья пара двойняшек оказалась самой крошечной и потребовала особого внимания врачей. Две девочки родились значительно раньше положенного срока, на 28-й неделе беременности. Несмотря на низкий вес при рождении (990 г и 985 г), «девочки-торопыжки» появились на свет самостоятельно.

Все шестеро новорожденных в настоящее время находятся в стабильном состоянии. Младенцы продолжают получать необходимое лечение и наблюдение в профильных отделениях детской службы. Сами мамы чувствуют себя хорошо и восстанавливаются под присмотром врачей-акушеров.