Изображение от freepik
Общество

За двое суток в Перинатальном центре родились три пары двойняшек

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В Рязанском областном перинатальном центре за два дня на свет появились сразу три двойни. Две из трех пар стали так называемыми «королевскими» двойнями, когда у мам рождаются сразу и мальчик, и девочка.

Первая пара появилась на свет в срок, а вторая — на 36-й неделе беременности. Примечательно, что в обоих случаях значительную разницу в весе показали именно девочки: в первой паре вес составил 3300 г и 2550 г, а во второй — 2740 г и 1400 г.

Третья пара двойняшек оказалась самой крошечной и потребовала особого внимания врачей. Две девочки родились значительно раньше положенного срока, на 28-й неделе беременности. Несмотря на низкий вес при рождении (990 г и 985 г), «девочки-торопыжки» появились на свет самостоятельно.

Все шестеро новорожденных в настоящее время находятся в стабильном состоянии. Младенцы продолжают получать необходимое лечение и наблюдение в профильных отделениях детской службы. Сами мамы чувствуют себя хорошо и восстанавливаются под присмотром врачей-акушеров.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
Гороскоп на 18 сентября для всех знаков зодиака
Следующая статья
Бесплатные автобусы для жителей Солотчи будут ходить в дни выборов

Популярные материалы

Новости России

Эксперт раскрыл, когда у России лопнет терпение и начнутся удары по Польше

Российская армия может начать наносить удары по военным предприятиям...
Новости России

Ростов-на-Дону пережил массированную атаку дронов

Ночью 17 сентября над Ростовской областью сбили более 50 беспилотников. Что известно о разрушениях и пострадавших районах
Политика

Названа страшная цель Зеленского на Украине

Карлсон обвинил Зеленского в уничтожении христианства и населения Украины. Разбираем громкие цитаты из интервью.
Новости России

Super: мать Ходченковой живет на пенсию в глухой деревне во Владимирской области

Мать популярной актрисы Светланы Ходченковой Татьяна живет на пенсию...
Власть и политика

Путин обратится к россиянам сегодня в 18:00

По словам Пескова, обращение будет посвящено предстоящим парламентским выборам. Глава государства традиционно выступает с подобными обращениями перед каждыми выборами в Госдуму.
Темы
Новости России

Глава Стародубского округа и трое жителей Брянской области пострадали во время атаки БПЛА

Во время проведения спасательных мероприятий противник нанес по населенному пункту повторный удар. В результате Александр Подольный получил осколочные ранения.
Транспорт и дороги

Бесплатные автобусы для жителей Солотчи будут ходить в дни выборов

Для удобства жителей микрорайона Солотча в дни голосования, с 18 по 20 сентября, будут организованы бесплатные автобусы. Специальный маршрут свяжет основные населенные пункты с избирательными участками.
Интересное

Гороскоп на 18 сентября для всех знаков зодиака

Для каждого знака зодиака этот день приготовил свои сюрпризы — от финансовых удач до необходимости пересмотреть отношения.
Транспорт и дороги

В Рязани масштабно обновили автопарк коммунальных служб

Новые машины поступили в «Водоканал», РМПТС и дорожные подразделения, что позволит оперативнее устранять аварии и качественнее готовить город к зимнему сезону.
Общество

В рязанском посёлке Соколовка открыли новый сквер

Когда-то пройти до ближайшей остановки «Железнодорожная станция Лесок» было совсем небезопасно. А за три с небольшим месяца территория преобразилась кардинально.
Общество

Более трети россиянок хотя бы раз специально портили еду своего партнера из-за ссор

Главными триггерами для такого «кулинарного саботажа» становятся обидные слова во время конфликта, забытая годовщина отношений или возвращение партнера домой позже обещанного времени.
Новости кино и ТВ

Дмитриенко и Гагарина схлестнулись на съемках «Голос. Дети»

Дмитриенко занял жесткую позицию, прямо заявив коллеге, что ее поведение «непрофессионально». В ответ Полина Гагарина пригрозила пожаловаться на молодого наставника его возлюбленной Анне Пересильд.
Общество

В Рязани наградили стипендиатов программы «Юные дарования» по итогам 2026 года

В 2027 году общий фонд выплат по программе «Юные дарования» планируется проиндексировать на 55%.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье