Рязанцы назвали желаемую прибавку к зарплате при смене работы этой осенью

Каждый седьмой работающий житель Рязанской области активно ищет новую работу этой осенью, а главным стимулом для перехода в другую компанию остается желание увеличить доход. К таким выводам пришли эксперты «Авито Работы» и «Авито Рекламы», опросившие 10 тысяч россиян, включая представителей нашего региона.

Исследование показало, что большинство рязанцев (37%) планируют провести осень на текущем месте, делая ставку на внутреннее развитие. Еще 26% полностью довольны своей работой, а 33% в целом удовлетворены, но хотели бы некоторых изменений. Тем не менее, 15% респондентов уже активно рассылают резюме и готовы к переходу, а 29% периодически мониторят вакансии, чтобы держать руку на пульсе рынка. Лишь 8% откладывают поиск до зимы или следующего года.

Ключевым фактором, способным заставить рязанца сменить работодателя, назвали повышение зарплаты 46% опрошенных. При этом аппетиты соискателей вполне конкретны: в среднем жители области хотят получать на новом месте на 22% больше. Почти половина (43%) нацелена на рост дохода более чем на четверть, а 16% ожидают прибавки в 21–25%.

Среди других причин для ухода с работы респонденты назвали стремление найти дело по душе и соответствующее жизненным целям (17%), желание попробовать новое и расширить зону ответственности (18%), а также смену графика или локации (по 14% на каждый пункт). Интересно, что само по себе появление новых осенних вакансий мотивирует лишь 9% соискателей.

Онлайн-реклама играет значительную роль в трудоустройстве: она влияет на выбор 62% жителей региона, открытых к новым предложениям. Чаще всего соискатели замечают релевантные вакансии на сайтах объявлений (47%), в поисковых системах (33%) и в социальных сетях или через рекомендации знакомых (30%).