В Рязанской области суд аннулировал брак, заключенный с участником СВО ради получения выплат

Прокуратура Пронского района Рязанской области через суд добилась признания недействительным брака, заключенного с участником СВО. Поводом для вмешательства надзорного ведомства стало обращение сына погибшего бойца.

В ходе проверки выяснились обстоятельства, указывающие на фиктивный характер союза. Мужчина заключил контракт на участие в СВО, а уже на следующий день официально зарегистрировал брак с местной жительницей. Однако, как установила прокуратура, женщина не имела реальных намерений создавать семью: она не проживала совместно с мужем и не вела с ним общего хозяйства.

Впоследствии военнослужащий пропал без вести, а позже был признан судом погибшим. Этот статус давал его формальной вдове право на получение крупных государственных и страховых выплат наряду с другими законными родственниками.

Чтобы защитить права семьи погибшего, прокуратура обратилась в суд с иском о признании брака недействительным и аннулировании записи акта о его заключении. Суд полностью удовлетворил требования прокурора.