Жилые дома и соцобъект пострадали в результате атаки БПЛА в Сасовском округе

В ночь с 16 на 17 сентября средства противовоздушной обороны отразили атаку на территорию Рязанской области. Над регионом были сбиты 8 беспилотных летательных аппаратов, сообщает губернатор Павел Малков.

В результате инцидента в Сасовском городском округе зафиксированы повреждения имущества. Выбиты окна в одном из многоквартирных домов, нескольких зданиях частного сектора, а также в социальном объекте.

Глава региона подчеркнул, что жертв и пострадавших среди гражданского населения удалось избежать. В настоящее время на месте происшествия продолжают работу оперативные службы, оценивающие масштаб повреждений.

Из-за угрозы атаки в регионе был введен режим «Беспилотная опасность». Сигнал тревоги прозвучал 16 сентября в 22:47. Угроза миновала лишь утром следующего дня: отбой режима был объявлен в четверг, 17 сентября, в 06:37. Таким образом, период повышенной готовности в области продлился 8 часов.

За прошедшую ночь дежурными силами ПВО был отражен масштабный налет. Всего перехвачен и уничтожен 641 украинский беспилотник самолетного типа.