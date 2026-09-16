Жители Ермишинского района остались без воды на 60 часов

Прокуратура Ермишинского района провела проверку исполнения законодательства в сфере водоснабжения и выявила грубые нарушения в селе Власово.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что ресурсоснабжающая организация допустила отключение холодного водоснабжения для жителей населенного пункта на срок, составивший 60 часов. Данный факт является прямым нарушением установленных законодательством нормативов, согласно которым перерыв в подаче холодной воды не должен превышать 24 часа.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура инициировала дело об административном правонарушении. По результатам рассмотрения материалов должностное лицо, ответственное за работу ресурсоснабжающей организации, было признано виновным. В отношении него возбуждено дело по части 1 статьи 7.23 КоАП РФ («Нарушение правил предоставления коммунальных услуг населению»), предусматривающей административную ответственность.