Павел Малков сообщил об открытии в Сасове детского культурно-просветительского центра

В Сасове по нацпроекту «Семья» начал работу детский культурно-просветительский центр. Его создали на базе городской детской библиотеки.
Главная задача — сделать библиотеку местом, куда ребёнку хочется возвращаться. Для этого здесь обустроили пространства для чтения, мастер-классов и встреч, а для самых маленьких выделили отдельную зону, где можно знакомиться с книгами вместе с родителями. Фонд пополнился почти четырьмя тысячами книг для детей и взрослых, также обновили мебель и стеллажи. С детьми с ограниченными возможностями здоровья проводятся индивидуальные занятия.
«Это третий такой центр, открытый в регионе в этом году. Два уже работают в рязанском микрорайоне Дягилево и в Спасском округе. Следующий откроем в Михайловском округе. До конца года центры также появятся в Рязани, Кадомском и Сараевском округах», – сказал губернатор рязанской области Павел Малков.