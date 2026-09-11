Массовое отключение света в Рязани затянулось до утра из-за закрытых подстанций

Вечером 10 сентября в Рязани произошло масштабное отключение электроэнергии, которое продлилось до утра следующего дня. По информации АО «РГРЭС», причиной длительной задержки в восстановлении электроснабжения стала невозможность доступа ремонтных бригад к оборудованию, расположенному на закрытых территориях.

Технологическое нарушение, повлекшее за собой отключение света, зафиксировано в 20:30 10 сентября. Без электричества остались потребители, проживающие на целом ряде улиц города: Свободы, Щедрина, Подгорная, Скоморошинская, 26 Бакинских комиссаров, Лево-Лыбедская, Николодворянская, Садовая, Фирсова, Вознесенская, Урицкого, 8 Марта, Лермонтова, Попова, Радиозаводская, Совхозная, а также в переулке Войкова и Совхозном 1-м проезде.

Аварийные бригады оперативно выехали на место для локализации повреждения. Однако устранить аварию в кратчайшие сроки не удалось. Выяснилось, что часть электросетевого оборудования находится на балансе сторонних организаций и расположено на закрытых охраняемых территориях.

Ответственные лица этих организаций на телефонные звонки не отвечали, что сделало физический доступ ремонтников к подстанциям невозможным.

Из-за этой неорганизованности время ликвидации аварии кратно увеличилось. Полностью восстановить электроснабжение во всех пострадавших домах удалось лишь к 08:36 утра 11 сентября.