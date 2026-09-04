Павел Малков поручил привести в порядок историческую улицу Щедрина в Рязани

Губернатор Рязанской области Павел Малков провел осмотр улицы Щедрина в областном центре, по итогам которого поставил ряд задач по комплексному благоустройству территории и решению актуальных проблем местных жителей.

В инспекции приняли участие вице-губернатор Артем Бранов, начальник госинспекции по охране объектов культурного наследия Михаил Дорофеев, начальник главного управления архитектуры и градостроительства региона Роман Шашкин, глава администрации Рязани Борис Ясинский, а также руководство городского управления градостроительства.

Губернатор отметил, что несколько лет назад улица представляла собой контрастное зрелище: красивые резные фасады соседствовали с явной разрухой и запустением. Однако сегодня ситуация меняется к лучшему. Ярким примером служит строительство четырех новых домов на месте давно утраченных. Инвестор возводит их, аккуратно восстанавливая исторический внешний вид по старым фотографиям: деревянные стены и резные наличники гармонично сочетаются с полностью современными внутренними коммуникациями. Павел Малков назвал это отличным примером того, как можно сохранить уникальный облик улицы и одновременно вдохнуть в нее новую жизнь.

Несмотря на позитивные сдвиги, работы предстоит еще очень много. Во время осмотра губернатор пообщался с жительницей дома №31, которая переехала сюда четыре года назад, чтобы ухаживать за бабушкой. Здание нуждается в ремонте крыши, фасада и инженерных коммуникаций. Поскольку дом является объектом культурного наследия, обычный ремонт здесь невозможен и требует соблюдения специальных реставрационных требований. Глава региона дал четкое поручение привести этот дом в надлежащее состояние уже в следующем году.