Фото с сайта Правительства Рязанской области
Общество

Павел Малков поручил привести в порядок историческую улицу Щедрина в Рязани

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Губернатор Рязанской области Павел Малков провел осмотр улицы Щедрина в областном центре, по итогам которого поставил ряд задач по комплексному благоустройству территории и решению актуальных проблем местных жителей.

В инспекции приняли участие вице-губернатор Артем Бранов, начальник госинспекции по охране объектов культурного наследия Михаил Дорофеев, начальник главного управления архитектуры и градостроительства региона Роман Шашкин, глава администрации Рязани Борис Ясинский, а также руководство городского управления градостроительства.

Губернатор отметил, что несколько лет назад улица представляла собой контрастное зрелище: красивые резные фасады соседствовали с явной разрухой и запустением. Однако сегодня ситуация меняется к лучшему. Ярким примером служит строительство четырех новых домов на месте давно утраченных. Инвестор возводит их, аккуратно восстанавливая исторический внешний вид по старым фотографиям: деревянные стены и резные наличники гармонично сочетаются с полностью современными внутренними коммуникациями. Павел Малков назвал это отличным примером того, как можно сохранить уникальный облик улицы и одновременно вдохнуть в нее новую жизнь.

Несмотря на позитивные сдвиги, работы предстоит еще очень много. Во время осмотра губернатор пообщался с жительницей дома №31, которая переехала сюда четыре года назад, чтобы ухаживать за бабушкой. Здание нуждается в ремонте крыши, фасада и инженерных коммуникаций. Поскольку дом является объектом культурного наследия, обычный ремонт здесь невозможен и требует соблюдения специальных реставрационных требований. Глава региона дал четкое поручение привести этот дом в надлежащее состояние уже в следующем году.

«На улице есть сухие деревья и заброшенные участки. Есть еще два разрушающихся деревянных дома. Все это будем постепенно исправлять и приводить улицу Щедрина в порядок. Нужно точечно работать с собственником каждого дома и земельного участка. А во время осеннего месячника озеленения обязательно посадим вдоль улицы новые деревья», – резюмировал Павел Малков.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
Осеннее ненастье придет в Рязанскую область вместе с балтийским циклоном 5 сентября
Следующая статья
Молодожены из Рязани сыграли свадьбу после четырех лет совместных путешествий по России

Популярные материалы

Новости России

Эксперт назвал точку запуска морского дрона для атаки на порт в Сочи

ВСУ, вероятнее всего, запустили безэкипажный катер, пытавшийся атаковать порт...
Новости России

Стали известны детали о стрелке, напавшем на военного в Энгельсе

По делу о покушении на военного в Энгельсе ищут...
Новости России

Под Волгоградом нашли мертвой школьницу, пропавшую 1 сентября

Школьницу из Алексеевского района Волгоградской области, пропавшую 1 сентября,...
Происшествия

Громкий хлопок услышали жители Рязани 3 сентября

Официальная информация на данный момент не поступала. 
Интересное

Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которые стоят на пороге больших денег в сентябре

Первый осенний месяц создаст идеальные условия для смены работы, карьерного роста и монетизации идей, которые давно «пылились на полке».
Темы
Происшествия

Пять беспилотников сбили над Рязанской областью днем 4 сентября

Средства противовоздушной обороны уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над Рязанской областью в дневное время 4 сентября.
Интересное

Гороскоп на 5 сентября для всех знаков зодиака

В суббота, 5 сентября, звезды рекомендуют довериться интуиции, навести порядок в делах и не бояться принимать важные решения в личной жизни.
Общество

Павел Малков анонсировал масштабное обновление улицы Есенина

В ходе инспекции губернатор также посетил территорию Дворца Первых. Главным событием минувших выходных стал долгожданный запуск фонтана, который не функционировал почти 40 лет.
Политика

Депутат Госдумы рассказал, кто мог атаковать здание СБУ в центре Киева

Член комитета по обороне Андрей Колесник выдвинул две основные версии произошедшего: от показательного возмездия со стороны российских специалистов до обострения внутреннего конфликта между украинскими спецслужбами.
Спорт

«Гермес» и «Витязь» сразятся за Кубок Рязанской области по футболу 6 сентября

Уже в предстоящие выходные болельщики узнают имя нового обладателя Кубка региона. Решающий матч турнира состоится в воскресенье, 6 сентября, на стадионе «Рязань-Арена».
Экология, природа, животные

В пруду «Серая шейка» в Рязани массово гибнет рыба

В Рязани началась проверка информации о массовой гибели рыбы в пруду «Серая шейка». Поводом для вмешательства профильных служб стали публикации в социальных сетях, в которых горожане сообщили о мертвой рыбе на поверхности водоема.
Власть и политика

Борис Ясинский обсудил на личном приеме вопросы ЖКХ и благоустройства

Основной темой встречи стали насущные проблемы горожан, среди которых лидировали вопросы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и комплексного благоустройства городских территорий.
Общество

Власти Рязани объяснили, когда начнется разбор подъездов дома на улице Новоселова, пострадавших от БПЛА

Администрация Рязани прокомментировала ситуацию вокруг многоквартирного дома № 42 по улице Новоселова, который получил повреждения в результате атаки беспилотника 15 мая.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье