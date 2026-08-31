МЧС предупредило о высокой пожарной опасности в Рязанской области до 4 сентября

Главное управление МЧС России по Рязанской области выпустило экстренное предупреждение для жителей региона. В ведомстве сообщили, что в период с 1 по 4 сентября на отдельных территориях области сохранится высокая пожарная опасность, соответствующая 4-му классу.

Четвертый класс пожарной опасности свидетельствует о высоком риске возникновения и быстрого распространения природных возгораний. Это связано с комплексом метеорологических факторов, таких как сухая погода, низкая влажность воздуха и возможное усиление ветра, которые создают благоприятные условия для вспышек огня.

В связи с этим спасатели настоятельно рекомендуют жителям и гостям региона соблюдать строгие меры пожарной безопасности:

Воздержаться от разведения открытого огня в лесопарковых зонах и на дачных участках.

Не сжигать мусор и сухую траву вблизи построек и лесных массивов.

Быть предельно осторожными при курении и не бросать непотушенные окурки.

Если Вы стали участником или свидетелем трагедии, для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону — 01, мобильная связь — 101, единый номер вызова экстренных служб — 112.