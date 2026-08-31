Герой мема с Жириновским «Сафонов, оплатить!» погиб на СВО

На специальной военной операции погиб 35-летний Александр Сафонов. Мужчина получил широкую известность в интернете благодаря вирусному видео с участием покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского. О трагической новости сообщил бывший депутат Государственной Думы Василий Власов.

«28.08 мой друг и товарищ, Александр Сафонов погиб. Многие из Вас его помнят по «Сафонов! Оплатить!». Но я знал его почти 10 лет», — написал Василий Власов в своем телеграм-канале.

По имеющимся данным, Александр Сафонов прослужил в зоне боевых действий четыре года. На передовую он отправился добровольно, заключив контракт.

Знаменитый ролик, принесший Сафонову народную славу, был снят еще в 2014 году. На видео Владимир Жириновский, покупая лекарства в аптеке, несколько раз обращается к своему помощнику с фразой: «Сафонов, оплатить!». Спустя годы это видео завирусилось в социальных сетях и превратилось в один из самых узнаваемых мемов рунета.

Сам Александр позже признавался, что его решение пойти на службу было во многом продиктовано советом самого Владимира Вольфовича. По словам Сафонова, Жириновский говорил ему, что настоящий бойцовский характер и стержень можно воспитать только в армии.