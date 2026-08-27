В Белгородской области за сутки зафиксировано 118 атак ВСУ, ранены 16 мирных жителей

За минувшие сутки территория Белгородской области подверглась массированным атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным врио губернатора региона Александра Шуваева, было зафиксировано 118 фактов обстрелов и атак беспилотных летательных аппаратов, в результате которых пострадали мирные граждане.

Удары были нанесены по территории 12 муниципальных образований региона: Алексеевского, Белгородского, Борисовского, Валуйского, Вейделевского, Волоконовского, Грайворонского, Краснояружского, Ракитянского, Ровеньского, Старооскольского и Шебекинского округов.

По информации главы региона, противник совершил восемь обстрелов с применением артиллерии, авиации и реактивных систем залпового огня (РСЗО). Благодаря профессиональным действиям расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений, воздушные угрозы были своевременно нейтрализованы. За отчетный период сбиты и подавлены 134 беспилотных летательных аппарата.

В результате атак ранения получили 16 мирных жителей, среди которых двое несовершеннолетних. Инциденты с пострадавшими зафиксированы в Белгородском, Борисовском, Валуйском и Шебекинском округах.

Четверо из раненых находятся на стационарном лечении. Медицинские учреждения региона обеспечены всем необходимым, врачи оказывают пострадавшим всю требуемую помощь.