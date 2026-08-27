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Новости России

В Белгородской области за сутки зафиксировано 118 атак ВСУ, ранены 16 мирных жителей

Анастасия Мериакри
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За минувшие сутки территория Белгородской области подверглась массированным атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным врио губернатора региона Александра Шуваева, было зафиксировано 118 фактов обстрелов и атак беспилотных летательных аппаратов, в результате которых пострадали мирные граждане.

Удары были нанесены по территории 12 муниципальных образований региона: Алексеевского, Белгородского, Борисовского, Валуйского, Вейделевского, Волоконовского, Грайворонского, Краснояружского, Ракитянского, Ровеньского, Старооскольского и Шебекинского округов.

По информации главы региона, противник совершил восемь обстрелов с применением артиллерии, авиации и реактивных систем залпового огня (РСЗО). Благодаря профессиональным действиям расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений, воздушные угрозы были своевременно нейтрализованы. За отчетный период сбиты и подавлены 134 беспилотных летательных аппарата.

В результате атак ранения получили 16 мирных жителей, среди которых двое несовершеннолетних. Инциденты с пострадавшими зафиксированы в Белгородском, Борисовском, Валуйском и Шебекинском округах.

Четверо из раненых находятся на стационарном лечении. Медицинские учреждения региона обеспечены всем необходимым, врачи оказывают пострадавшим всю требуемую помощь.

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