Комик Алексей Щербаков приостановил концертную деятельность

Стендапер Алексей Щербаков вынужденно взял паузу в своей концертной деятельности. По данным канала Mash, в текущем году артист не будет выступать на сцене, так как его юмористические материалы проходят детальную проверку на фоне череды отмененных шоу.

Директор комика подтвердил информацию о приостановке туров, отметив, что в настоящее время площадки даже не рассматривают возможность проведения его выступлений. Проблемы начались еще во время предыдущего масштабного тура, который был рассчитан на 400 городов. Тогда организаторы столкнулись с запретами на разных уровнях: в Москве не согласовали проведение большого сольного концерта, а в небольших населенных пунктах отменялись даже камерные стендапы в местных домах культуры, рассчитанных всего на 500 зрителей.

В попытке спасти ситуацию команда артиста пошла на существенные изменения в программе: из шоу уже полностью исключены политические шутки, а оставшийся материал находится в процессе переработки.

Популярность закрытых и корпоративных выступлений Щербакова заметно снизилась: его календарь на сентябрь практически полностью свободен. При этом стоимость 30-минутного выступления артиста начинается от 3,3 млн рублей, хотя некоторые концертные агентства, пользуясь ситуацией, завышают ценник до 10 млн рублей.

Mash отмечает, что согласно райдеру, для выступления комику необходимы лишь микрофон, барный стул, чай, вода и зарядное устройство для телефона.