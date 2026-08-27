Эксперт назвала главные бьюти-тренды и прогнозы рынка на осень 2026 года

Этой осенью главными запросами клиентов салонов красоты станут восстановление после летнего сезона и естественность. Однако на фоне налоговой реформы и роста затрат рынок переживает структурные изменения: происходит расслоение на бюджетный и премиальный сегменты, в то время как заведения среднего класса теряют клиентов. Об этом в интервью URA.RU рассказала президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Лялья Садыкова.

Тренд на естественность: восстановление вместо преображения

По словам эксперта, осенний сезон традиционно становится пиком возвращения в салоны, но философия ухода изменилась. На смену искусственности пришел культ «свое, но ухоженное».

Волосы: В моде восстановительные процедуры после солнца и моря (реконструкция, ботокс, нанопластика), а также возвращение к сложным техникам окрашивания.

Ногти: Абсолютный тренд — минимализм. Молочные и нюдовые покрытия, микрофренч и короткая длина. При этом Лялья Садыкова опровергла миф об отказе от гель-лака: от него не уходят, просто исчезает «избыточный» яркий дизайн поверх стойкого покрытия.

Лицо: Акцент смещается на уходовую косметологию (увлажнение, чистки), а также стартует сезон агрессивных процедур (лазер, пилинги), которые были запрещены летом.

Экономика сектора: рост цен и вымывание «среднего класса»

Средний чек в бьюти-сфере за последний год уже вырос на 20–25%. Клиенты оптимизируют расходы, отказываясь от сложных и дорогих декоративных услуг в пользу базовых.

К концу 2026 года эксперт прогнозирует дополнительный рост цен еще на 10–15%. Это вызвано не желанием салонов заработать больше, а объективными факторами:

Налоговая реформа: С 2026 года салоны с оборотом от 20 млн рублей впервые обязаны платить НДС, что кратно увеличивает нагрузку на бизнес.

Рост издержек: Подорожание коммунальных услуг (электроэнергия, отопление) и расходных материалов.

Из-за этих факторов рынок поляризуется: растет спрос на бюджетные экспресс-форматы (быстрый маникюр, стрижки «на потоке») и сохраняется стабильность в премиум-сегменте. Наиболее уязвимыми оказались салоны «комфорт-класса», которые рискуют потерять свою аудиторию.

Импортозамещение: успехи масс-маркета и проблемы косметологии

За последний год импортная косметика подорожала в среднем на 30–50% из-за курса валют и усложнения логистики. В ответ на это в массовом и среднем сегментах российские бренды (краски, уходовые средства) успешно заместили ушедших иностранных производителей.

Однако в профессиональной и медицинской косметологии (инъекции, аппаратные методики, биоревитализация) полноценной замены пока нет. Зависимость от дорогостоящих импортных препаратов и лицензированного оборудования привела к тому, что именно этот сегмент подорожал сильнее всего — на 25–35% за год.