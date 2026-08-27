Изображение от freepik
Интересное

Эксперт назвала главные бьюти-тренды и прогнозы рынка на осень 2026 года

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Этой осенью главными запросами клиентов салонов красоты станут восстановление после летнего сезона и естественность. Однако на фоне налоговой реформы и роста затрат рынок переживает структурные изменения: происходит расслоение на бюджетный и премиальный сегменты, в то время как заведения среднего класса теряют клиентов. Об этом в интервью URA.RU рассказала президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Лялья Садыкова.

Тренд на естественность: восстановление вместо преображения

По словам эксперта, осенний сезон традиционно становится пиком возвращения в салоны, но философия ухода изменилась. На смену искусственности пришел культ «свое, но ухоженное».

Волосы: В моде восстановительные процедуры после солнца и моря (реконструкция, ботокс, нанопластика), а также возвращение к сложным техникам окрашивания.

Ногти: Абсолютный тренд — минимализм. Молочные и нюдовые покрытия, микрофренч и короткая длина. При этом Лялья Садыкова опровергла миф об отказе от гель-лака: от него не уходят, просто исчезает «избыточный» яркий дизайн поверх стойкого покрытия.

Лицо: Акцент смещается на уходовую косметологию (увлажнение, чистки), а также стартует сезон агрессивных процедур (лазер, пилинги), которые были запрещены летом.

Экономика сектора: рост цен и вымывание «среднего класса»

Средний чек в бьюти-сфере за последний год уже вырос на 20–25%. Клиенты оптимизируют расходы, отказываясь от сложных и дорогих декоративных услуг в пользу базовых.

К концу 2026 года эксперт прогнозирует дополнительный рост цен еще на 10–15%. Это вызвано не желанием салонов заработать больше, а объективными факторами:

Налоговая реформа: С 2026 года салоны с оборотом от 20 млн рублей впервые обязаны платить НДС, что кратно увеличивает нагрузку на бизнес.

Рост издержек: Подорожание коммунальных услуг (электроэнергия, отопление) и расходных материалов.

Из-за этих факторов рынок поляризуется: растет спрос на бюджетные экспресс-форматы (быстрый маникюр, стрижки «на потоке») и сохраняется стабильность в премиум-сегменте. Наиболее уязвимыми оказались салоны «комфорт-класса», которые рискуют потерять свою аудиторию.

Импортозамещение: успехи масс-маркета и проблемы косметологии

За последний год импортная косметика подорожала в среднем на 30–50% из-за курса валют и усложнения логистики. В ответ на это в массовом и среднем сегментах российские бренды (краски, уходовые средства) успешно заместили ушедших иностранных производителей.

Однако в профессиональной и медицинской косметологии (инъекции, аппаратные методики, биоревитализация) полноценной замены пока нет. Зависимость от дорогостоящих импортных препаратов и лицензированного оборудования привела к тому, что именно этот сегмент подорожал сильнее всего — на 25–35% за год.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Во втором полугодии банки потратят на кешбэк больше
Следующая статья
Нарышкин прокомментировал встречу с директором ЦРУ Рэтклиффом в Москве

Популярные материалы

Новости России

Стала известна точка запуска дронов, атаковавших Воронеж

Дежурным силам противовоздушной обороны удалось обнаружить и ликвидировать 27 БПЛА в небе над Воронежем и восемью районами региона. Тем не менее, в результате падения обломков есть пострадавшие и материальный ущерб.
Общество

Названы лучшие рязанские школы по качеству и масштабу подготовки выпускников

Аналитическое агентство RAEX представило актуальный рейтинг лучших школ Рязанской области, оценив учебные заведения по двум ключевым параметрам: конкурентоспособности выпускников и масштабу подготовки.
Новости России

В Кемерове дорожного инспектора сбили насмерть на Кузбасском мосту

Погибшим при наезде машины в Рудничном районе в Кемерове...
Новости России

К смертельному пожару на Амурском ГХК могла привести спешка при строительстве

Причиной пожара на Амурском газохимическом комплексе могла стать спешка...
Новости России

В Санкт-Петербурге на Ростовской улице взорвался кроссовер, водитель погиб

На Ростовской улице в Санкт-Петербурге во время запуска двигателя взлетел на воздух китайский кроссовер Geely. Жертвой ЧП стал водитель машины, находившаяся рядом пассажирка выжила, но получила тяжелые травмы.
Темы
Погода

Дождь и до +20°С ожидается в Рязанской области 28 августа

В пятницу, 28 августа, в Рязанской области будет переменная облачность. По прогнозам синоптиков регионального ЦГМС, температура воздуха будет умеренной, а осадки незначительными.
Новости кино и ТВ

На НТВ выйдет психологическое шоу «Фобия», где звезды с помощью ИИ будут бороться со своими страхами

С помощью ИИ для каждого участника создаются гиперреалистичные и персонализированные ситуации, которые погружают героя в его сознание и заставляют встретиться с главной фобией в специально созданном, но контролируемом пространстве.
Новости России

Комик Алексей Щербаков приостановил концертную деятельность

Стендапер Алексей Щербаков вынужденно взял паузу в своей концертной деятельности. В текущем году артист не будет выступать на сцене, так как его юмористические материалы проходят детальную проверку на фоне череды отмененных шоу.
Погода

Мощная солнечная вспышка спровоцирует серию магнитных бурь на Земле

В результате серии взрывов в космос было выброшено массивное облако плазмы, которое сейчас пересекает межпланетное пространство и направляется к Земле. Хотя сама вспышка уже стихла, ее последствия только начинают достигать нашей планеты.
Новости России

В Белгородской области за сутки зафиксировано 118 атак ВСУ, ранены 16 мирных жителей

За минувшие сутки территория Белгородской области подверглась массированным атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Зафиксировано 118 фактов обстрелов и атак беспилотных летательных аппаратов, в результате которых пострадали мирные граждане.
Происшествия

В Рязани автомобиль сбил 18-летнюю девушку на улице Свободы

В результате аварии пешеход получила травмы и была экстренно доставлена в медицинское учреждение.
Новости России

Склады Ozon в Оренбурге и Уфе подверглись ночной атаке БПЛА

В Уфе логистический центр получил незначительные повреждения. В настоящее время объект временно закрыт для проведения детального осмотра территории.
Происшествия

За сутки в Рязанской области сгорели жилые дома и хозяйственные постройки

Наиболее масштабное ЧП произошло днем 26 августа в деревне Мелекшино Старожиловского муниципального округа. В 14:51 поступил сигнал о возгорании сразу двух жилых домов.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье