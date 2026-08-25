Изображение сгенерировано нейросетью
Интересное

«Карьерное рабство» и всплеск страстей: астролог предупредила о скрытых угрозах сентября

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Первый месяц осени обещает быть насыщенным на важные астрологические события. Астролог Татьяна Рубина составила подробный прогноз, который поможет сориентироваться в энергиях сентября, не упустить удачные возможности и обойти острые углы.

Эксперт разделила месяц на три ключевых этапа, каждый из которых диктует свои правила в вопросах карьеры, здоровья, финансов и отношений.

Первая декада: Время порядка, здоровья и новых стартов

Начало месяца пройдет под эгидой практичной и трудолюбивой Девы. В этом знаке сосредоточатся Солнце, Меркурий и энергия новолуния. Это идеальное время для того, чтобы навести порядок во всех сферах жизни: от рабочего стола до собственных мыслей.

Карьера и финансы: Период крайне благоприятен для бизнеса, торговли, работы с документами и техникой. Организованность и способность к глубокой концентрации сейчас на максимуме.

Роль Марса: Планета действия дает отличный шанс «поймать волну» тем, кто не боится проявлять инициативу. Смелость и решительность помогут быстро оценить ситуацию и достичь цели.

Главная дата: 11 сентября (Новолуние в Деве). Это кульминация месяца для работы над собой. Астролог настоятельно рекомендует использовать этот день для заботы о теле: начала диет, лечебного голодания, реорганизации быта или рабочих процессов, а также для отказа от пагубных привычек. Чередование умственных и физических нагрузок даст наилучший результат.

Вторая декада: Коммуникация, страсть и карьерные ловушки

Середина сентября принесет серьезные сдвиги в деловой и личной сферах благодаря смене диспозиции ключевых планет.

10 сентября: Меркурий переходит в Весы. Открывается «зеленый свет» для всех, кто работает с людьми. Красноречие будет на высоте: легко получится убедить оппонентов, расширить клиентскую базу, преуспеть в продажах, пиаре или юриспруденции. Звезды благоволят заключению договоров, консультациям и любым переговорам. Одинокие люди смогут легко преодолеть внутренние зажимы для новых знакомств. Совет: покупка гаджетов или деловых аксессуаров в эти дни может стать не просто выгодной, но и сработать как своеобразный талисман.

Венера переходит в Скорпион. Под влиянием Плутона богиня любви меняет вектор с легкого флирта на глубокие, будоражащие чувства. Вы начнете тонко считывать сексуальную энергию и эмоциональное состояние окружающих. Однако у этой медали есть обратная сторона: возрастает риск ревности, подозрительности и вспышек гнева, которые могут привести даже к судебным разбирательствам. Но именно эта мощная энергия позволяет трансформировать изжившие себя отношения, раскрыть творческий потенциал и магические способности. В финансах появится здоровое желание копить и искать новые источники дохода.

Главная дата: 14 сентября (Лилит входит в Козерога). Осторожно: в этот период активируется «теневая» сторона карьеры. Может возникнуть ощущение «карьерного рабства», холод в отношениях и навязчивая мысль: «Если у меня нет власти и статуса, я ничего не стою». Это порождает гиперответственность и страх провала. Лекарство от этого состояния — гармонизация внутреннего «ребенка» с мудрым «взрослым», отказ от гонки за чужими стандартами успеха.

Третья декада: Гармония, равноденствие и эмоциональные пики

Завершающий этап месяца пройдет под дипломатичным влиянием воздушной стихии Весов. Это время для выстраивания баланса между «я» и «мы».

Главная дата: 23 сентября (День осеннего равноденствия). Этот день имеет сакральное значение. Наши предки в это время проводили ритуалы встречи солнца, украшали дома рябиной и угощали близких выпечкой, загадывая желания на любовь и благополучие. Сегодня энергия дня также располагает к диалогу и компромиссам. Конфликты решаются разговорами, а не давлением. Отличное время для творчества (музыка, дизайн, танцы) и укрепления отношений.

Главная дата: 26 сентября (Полнолуние в Овне). Тема отношений выйдет на первый план, но будет окрашена эмоциональным напряжением. Противостояние Луны и Солнца на фоне влияния Нептуна может провоцировать непродуманные реакции и внутренний дисбаланс. Однако эта же чувствительность открывает мощный поток вдохновения, помогая наконец сбросить старый груз и решить давние проблемы. В эти дни критически важно практиковать самоконтроль и минимизировать стресс.

Фоновое влияние месяца: Марс в Раке

На протяжении всего сентября Марс будет находиться в знаке Рака. Это положение делает эмоции сложными и изменчивыми. Человеку может быть трудно ясно выразить свои истинные желания и страхи, возрастает склонность к истеричным реакциям на внешние раздражители.

Основной внутренний импульс будет направлен на укрепление семьи, создание уюта и обеспечение безопасной среды. При этом деловая хватка остается сильной и открывает новые перспективы, особенно если направить амбиции на создание стабильного фундамента для будущего, а не на агрессивную конкуренцию.

Главный совет от Татьяны Рубиной на сентябрь: Не бойтесь перемен, но и не торопите события. Используйте первую декаду для наведения порядка, вторую — для умных переговоров и работы над страстями, а третью — для гармонизации отношений и творческого подъема.

По материалам 5-tv.ru.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
В Рязани начался приём заявок на конкурс «Лучший ТОС, двор, подъезд»
Следующая статья
«Р-Энергия» запустила онлайн-сервис для отслеживания плановой замены счетчиков

Популярные материалы

Новости России

Стало известно, откуда дроны ВСУ атаковали склад Ozon в Оренбурге

Несколько БПЛА были уничтожены над особой экономической зоной, где расположены промышленные предприятия. В результате падения обломков начался пожар на складе компании Ozon, из здания эвакуированы 300 сотрудников.
Новости России

Полковник раскрыл, откуда дроны ВСУ атаковали Ozon в Махачкале и объяснил смену тактики противника

В Кумторкалинском районе Махачкалы в результате падения обломков БПЛА на территории склада начался крупный пожар.
Новости кино и ТВ

Скончался актер сериалов «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей» Валерий Степанов

Артист ушел из жизни внезапно, а его коллегам теперь предстоит в экстренном порядке собирать средства на похороны, так как у покойного не осталось близких родственников.
Погода

На Рязанскую область надвигается огромный атмосферный вихрь «Приска»

Европейский гость прогонит последнее летнее тепло и откроет двери осени.
Происшествия

Два человека погибли при опрокидывании «Шевроле Нива» в Касимовском округе

В результате съезда автомобиля в кювет и последующего опрокидывания погибли два человека. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.
Темы
Новости России

В Курске 17-летний подросток задержан на чердаке после убийства собственной матери

Следственные органы Курской области возбудили уголовное дело по факту гибели 62-летней женщины, тело которой было обнаружено 24 августа 2026 года в квартире на улице Ольшанского в Курске.
Интересное

Таролог рассказала, что необходимо успеть сделать каждому знаку зодиака до конца лета

До конца лета остались считанные дни, и это критически важное время для того, чтобы подвести итоги и не переносить старые «долги» в новый сезон.
Новости России

Новошахтинский НПЗ получил повреждения и приостановил работу после ночной атаки БПЛА на Ростовскую область

Всего в небе над областью было уничтожено около трех десятков дронов. Обломки сбитых аппаратов падали на территории городов Гуково, Каменск-Шахтинский, Новошахтинск, а также в Каменском, Тарасовском и Родионово-Несветайском районах.
Новости России

Военный эксперт раскрыл место запуска БПЛА на Краснодар, где погибли люди

Удар пришелся по гражданским объектам в Северском районе, в результате трагедии два человека погибли, еще двое получили ранения.
Новости России

Мать погибшего на Бали россиянина указала на странные детали ДТП и пропажу $4000

Еще больше вопросов вызывают медицинские документы и фотографии из балийской больницы. Мать не обнаружила на теле сына характерных для серьезной мотоаварии ссадин или повреждений.
Новости России

Климатолог Семенов оценил достоверность заявлений о рекордной жаре и климатическом коллапсе к 2027 году

Западные аналитики предрекают к 2027 году рекордный рост глобальной температуры, что якобы может спровоцировать энергетический кризис, сбои в логистике и угрозу мировой продовольственной безопасности.
Новости России

В Нижнем Новгороде автомобиль врезался в автобусную остановку, погибла женщина

Также сообщается о нескольких пострадавших, точное количество и степень тяжести их травм уточняются.
Новости России

Мужчина погиб, наступив на взрывное устройство в Брянской области, на месте ЧП нашли еще 15 мин

В ходе осмотра прилегающей местности специалисты инженерно-саперной службы выявили и уничтожили еще 15 взрывных устройств.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье