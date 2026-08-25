«Карьерное рабство» и всплеск страстей: астролог предупредила о скрытых угрозах сентября

Первый месяц осени обещает быть насыщенным на важные астрологические события. Астролог Татьяна Рубина составила подробный прогноз, который поможет сориентироваться в энергиях сентября, не упустить удачные возможности и обойти острые углы.

Эксперт разделила месяц на три ключевых этапа, каждый из которых диктует свои правила в вопросах карьеры, здоровья, финансов и отношений.

Первая декада: Время порядка, здоровья и новых стартов

Начало месяца пройдет под эгидой практичной и трудолюбивой Девы. В этом знаке сосредоточатся Солнце, Меркурий и энергия новолуния. Это идеальное время для того, чтобы навести порядок во всех сферах жизни: от рабочего стола до собственных мыслей.

Карьера и финансы: Период крайне благоприятен для бизнеса, торговли, работы с документами и техникой. Организованность и способность к глубокой концентрации сейчас на максимуме.

Роль Марса: Планета действия дает отличный шанс «поймать волну» тем, кто не боится проявлять инициативу. Смелость и решительность помогут быстро оценить ситуацию и достичь цели.

Главная дата: 11 сентября (Новолуние в Деве). Это кульминация месяца для работы над собой. Астролог настоятельно рекомендует использовать этот день для заботы о теле: начала диет, лечебного голодания, реорганизации быта или рабочих процессов, а также для отказа от пагубных привычек. Чередование умственных и физических нагрузок даст наилучший результат.

Вторая декада: Коммуникация, страсть и карьерные ловушки

Середина сентября принесет серьезные сдвиги в деловой и личной сферах благодаря смене диспозиции ключевых планет.

10 сентября: Меркурий переходит в Весы. Открывается «зеленый свет» для всех, кто работает с людьми. Красноречие будет на высоте: легко получится убедить оппонентов, расширить клиентскую базу, преуспеть в продажах, пиаре или юриспруденции. Звезды благоволят заключению договоров, консультациям и любым переговорам. Одинокие люди смогут легко преодолеть внутренние зажимы для новых знакомств. Совет: покупка гаджетов или деловых аксессуаров в эти дни может стать не просто выгодной, но и сработать как своеобразный талисман.

Венера переходит в Скорпион. Под влиянием Плутона богиня любви меняет вектор с легкого флирта на глубокие, будоражащие чувства. Вы начнете тонко считывать сексуальную энергию и эмоциональное состояние окружающих. Однако у этой медали есть обратная сторона: возрастает риск ревности, подозрительности и вспышек гнева, которые могут привести даже к судебным разбирательствам. Но именно эта мощная энергия позволяет трансформировать изжившие себя отношения, раскрыть творческий потенциал и магические способности. В финансах появится здоровое желание копить и искать новые источники дохода.

Главная дата: 14 сентября (Лилит входит в Козерога). Осторожно: в этот период активируется «теневая» сторона карьеры. Может возникнуть ощущение «карьерного рабства», холод в отношениях и навязчивая мысль: «Если у меня нет власти и статуса, я ничего не стою». Это порождает гиперответственность и страх провала. Лекарство от этого состояния — гармонизация внутреннего «ребенка» с мудрым «взрослым», отказ от гонки за чужими стандартами успеха.

Третья декада: Гармония, равноденствие и эмоциональные пики

Завершающий этап месяца пройдет под дипломатичным влиянием воздушной стихии Весов. Это время для выстраивания баланса между «я» и «мы».

Главная дата: 23 сентября (День осеннего равноденствия). Этот день имеет сакральное значение. Наши предки в это время проводили ритуалы встречи солнца, украшали дома рябиной и угощали близких выпечкой, загадывая желания на любовь и благополучие. Сегодня энергия дня также располагает к диалогу и компромиссам. Конфликты решаются разговорами, а не давлением. Отличное время для творчества (музыка, дизайн, танцы) и укрепления отношений.

Главная дата: 26 сентября (Полнолуние в Овне). Тема отношений выйдет на первый план, но будет окрашена эмоциональным напряжением. Противостояние Луны и Солнца на фоне влияния Нептуна может провоцировать непродуманные реакции и внутренний дисбаланс. Однако эта же чувствительность открывает мощный поток вдохновения, помогая наконец сбросить старый груз и решить давние проблемы. В эти дни критически важно практиковать самоконтроль и минимизировать стресс.

Фоновое влияние месяца: Марс в Раке

На протяжении всего сентября Марс будет находиться в знаке Рака. Это положение делает эмоции сложными и изменчивыми. Человеку может быть трудно ясно выразить свои истинные желания и страхи, возрастает склонность к истеричным реакциям на внешние раздражители.

Основной внутренний импульс будет направлен на укрепление семьи, создание уюта и обеспечение безопасной среды. При этом деловая хватка остается сильной и открывает новые перспективы, особенно если направить амбиции на создание стабильного фундамента для будущего, а не на агрессивную конкуренцию.

Главный совет от Татьяны Рубиной на сентябрь: Не бойтесь перемен, но и не торопите события. Используйте первую декаду для наведения порядка, вторую — для умных переговоров и работы над страстями, а третью — для гармонизации отношений и творческого подъема.

По материалам 5-tv.ru.