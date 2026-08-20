Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official
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Бункер — его могила: таролог описал гибель Зеленского и то, каким будет конец СВО

Валерия Мединская
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В Сети снова обсуждают новое мрачное пророчество. Таролог Влад Деймос предрёк гибель Владимира Зеленского в его же бункере. В том самом, под улицей Банковой. По словам мистика, именно там глава киевского режима встретит свой конец. И это событие, якобы, поставит точку в специальной военной операции.

Бункер, который должен был спасти

Зеленский после начала СВО провёл в этом убежище немало времени. О чём потом с удовольствием рассказывал западным журналистам.

Бункер — типичное «советское наследие». На Украине СССР клянут, но то, что осталось после него, используют с большой охотой. Убежище расположено на глубине около ста метров. Его модернизировали, теперь там автономные системы подачи воздуха, водоснабжения, электроэнергии и канализации.

Удар в спину

Таролог уверен: это защитное сооружение станет последним пристанищем для Зеленского. Он получит удар в спину.

«С очень большой вероятностью ему будет нанесён удар в тыл руководителями спецслужб или нацбатами», — заявил Деймос в интервью МК.

Он сравнил судьбу Зеленского с судьбой Гитлера. Тот тоже не попал на скамью трибунала и закончил дни в бункере.

При этом Деймос не сказал прямо, что Зеленский умрёт. Он использовал более расплывчатую формулировку: «СВО закончится свержением режима Зеленского».

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Несамостоятельный игрок

Дальше таролог повторил то, что уже не раз говорили серьёзные эксперты. Судьба Зеленского незавидна по простой причине — он не самостоятельный игрок. Он зависит от покровителей и исполняет их волю.

В какой-то момент такой расходный материал всегда идёт в утиль.

Дата названа, но верить ли

Деймос назвал дату свержения Зеленского и завершения СВО — первая половина 2027 года. Прогноз он делал ещё весной, обратили внимание журналисты издания «Царьград». Тогда он уверял, что встреча Путина и Трампа на Аляске принесёт России немалые плоды. Но «дух Анкориджа» выветрился, и это в очередной раз показало, что не всем пророчествам нужно слепо верить.

Верить в пророчества даже самых разрекламированных тарологов не стоит. Они опираются на психологические эффекты, а не на реальное предсказание будущего. Они используют общие формулировки и расплывчатые фразы, а потом пытаются натянуть сову на глобус.

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