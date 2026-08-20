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Происшествия

Совершённое в 2008 году преступление раскрыли в Рязани благодаря ДНК

Валерия Мединская
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В Рязанской области за 2025–2026 годы провели более 3,5 тысячи экспертиз ДНК. Их делали подозреваемым, обвиняемым и тем, кто подвергся административному аресту. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Благодаря ДНК даже удалось раскрыть преступление, которое совершили почти 20 лет назад.

Как работает геномная регистрация

Данные ДНК помогают правоохранителям устанавливать личности. Их используют для расследования преступлений. В том числе это помогает раскрыть подробности преступлений, которые совершены много лет назад.

Дело 20-летней давности раскрыли благодаря ДНК

В Рязанской области благодаря этой процедуре раскрыли преступление, которое произошло почти 20 лет назад. Оно было совершено в отношении несовершеннолетнего в 2008 году.

Уголовное дело дошло до суда. Судья вынес обвинительный приговор.

Кто обязан сдавать ДНК

Обязательная геномная регистрация проводится для подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. Полагается она также для осуждённых, которые отбывают наказание в виде лишения свободы, для лиц, подвергнутых административному аресту и для некоторых других категорий граждан.

В точки зрения ДНК специалисты исследуют и биологический материал, изъятый в ходе следственных действий, а также материал неопознанных тел.

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