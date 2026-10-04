Изображение сгенерировано нейросетью
Политика

Киев ночью атаковали «Герани», очевидцы сообщили о более чем 30 взрывах

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Более 30 взрывов прозвучало в Киеве ночью 4 октября. По данным SHOT, город около двух часов подвергался атаке беспилотников «Герань».

Взрывы слышали в разных районах столицы Украины. Одновременно в городе продолжала действовать сирена воздушной опасности.

В Деснянском районе после атаки возник пожар на территории нежилого здания. Как пишет SHOT, предварительно, под ударом могла оказаться ТЭЦ-6 — крупнейшая теплоэлектроцентраль Украины.

Официального подтверждения этой информации пока нет. Минобороны России о нанесении ударов по Киеву на данный момент не сообщало.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
Гороскоп на 4 октября для всех знаков зодиака
Следующая статья
В России сократилось число IT-вакансий: какие специалисты сохраняют высокий спрос 

Популярные материалы

Новости России

Стало известно, какое наследство оставил Анатолий Кашпировский

Сам Кашпировский в многочисленных интервью неоднократно подчеркивал, что все свое имущество он заранее переписал на родных и близких.
Новости России

Кашпировский перед смертью признался в главных ошибках своей жизни 

Кашпировский вспоминал, что побывал в США более 200 раз. В течение двух лет он выступал на американском телевидении, однако позже столкнулся с ограничениями из-за русского языка.
Происшествия

Сотрудники полиции работают на месте трагического ДТП на въезде в Рязань

По предварительной информации, в результате аварии водитель и пассажир автомобиля «Киа Спортейдж» погибли на месте происшествия.
Интересное

Тамара Глоба предупредила о переменах в октябре 2026 года и назвала важные даты

Тамара Глоба назвала важные даты октября 2026 года. Астролог рассказала, когда стоит проявить особую осторожность в поездках, отношениях и финансовых вопросах.
Новости Касимова

Ушёл из жизни почётный гражданин Касимова Евгений Герасимов

С 1981 по 1993 год он трудился в порту Касимов, пройдя путь от сменного электромеханика плавкрана № 27 до моториста-рулевого теплохода «ПМ-402».
Темы
Новости России

В России сократилось число IT-вакансий: какие специалисты сохраняют высокий спрос 

Российский рынок IT-кадров переживает структурную перестройку: компании сокращают массовый найм, перераспределяют задачи между сотрудниками и активнее автоматизируют рутинные процессы. При этом потребность в квалифицированных специалистах сохраняется, а спрос смещается в сторону более узких компетенций.
Новости России

На балконе квартиры в Жулебино нашли пакеты с человеческими останками. Опубликовано фото с места убийства

Пакеты с фрагментами человеческого тела обнаружили на балконе квартиры на Жулебинском бульваре в Москве. На месте происшествия нашли предполагаемые орудия преступления, а работу правоохранителей координирует Кузьминский межрайонный прокурор Михаил Суворов.
Новости России

Племянник Кашпировского раскрыл диагноз, ставший причиной смерти экстрасенса

Племянник Анатолия Кашпировского Юрий Мамаев сообщил, что психотерапевт в последние месяцы жизни боролся с онкологическим заболеванием. По его словам, у 87-летнего Кашпировского диагностировали рак желудка с метастазами.
Новости России

11-летний мальчик получил ранение при детонации БПЛА в Белгородской области

Кроме того, в Шебекинском округе повреждены окна двух частных домов и автомобиль.
Новости России

Кашпировского похоронят в закрытом формате после открытого прощания 

Прощание с психотерапевтом Анатолием Кашпировским состоится 8 октября в Москве. Церемония пройдет в Большом зале Троекуровского кладбища и будет открыта для всех желающих, а похороны проведут в закрытом формате.
Транспорт и дороги

Появилось видео смертельного ДТП на Солотчинском мосту в Рязани

В результате ДТП водитель и пассажир «Киа Спортейдж» погибли на месте. В соцсетях сообщается, что погибшими могли быть две женщины, которые приходились друг другу сестрами. У них, по информации пользователей, остались дети.
Новости России

Кашпировский перед смертью признался в главных ошибках своей жизни 

Кашпировский вспоминал, что побывал в США более 200 раз. В течение двух лет он выступал на американском телевидении, однако позже столкнулся с ограничениями из-за русского языка.
Новости России

Тело женщины в пакетах обнаружили на балконе квартиры в Жулебино 

Страшную находку сделали днем в одной из квартир дома на Жулебинском бульваре. Тело женщины, расчлененное на части, находилось в пакетах на балконе.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье