Киев ночью атаковали «Герани», очевидцы сообщили о более чем 30 взрывах

Более 30 взрывов прозвучало в Киеве ночью 4 октября. По данным SHOT, город около двух часов подвергался атаке беспилотников «Герань».
Взрывы слышали в разных районах столицы Украины. Одновременно в городе продолжала действовать сирена воздушной опасности.
В Деснянском районе после атаки возник пожар на территории нежилого здания. Как пишет SHOT, предварительно, под ударом могла оказаться ТЭЦ-6 — крупнейшая теплоэлектроцентраль Украины.
Официального подтверждения этой информации пока нет. Минобороны России о нанесении ударов по Киеву на данный момент не сообщало.