В деревне под Рязанью сгорели дом и хозпостройка

За минувшие сутки в Рязанской области пожарно‑спасательные подразделения справились с тремя техногенными пожарами. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Первым поступил сигнал о возгорании в Ряжске: ранним утром, в 05:21, загорелся нежилой дом. На место прибыли 4 спасателя и 2 единицы спецтехники. Площадь пожара составила всего 5 кв. м. Пожарным удалось быстро локализовать пламя, однако строение получило повреждения.

Спустя несколько часов, в 09:17, тревожное сообщение пришло из рабочего посёлка Сараи: загорелся автомобиль. Ситуация оказалась относительно несложной — огонь охватил лишь подкапотное пространство, его площадь не превысила 2,5 кв. м. С возгоранием также справились силами 4 сотрудников и 2 единиц техники.

Наиболее серьёзным оказался третий вызов: в 12:03 поступило сообщение о пожаре в деревне Лопухи Рязанского муниципального округа. Пламя охватило жилой дом и хозяйственную постройку. На борьбу с огнём бросили усиленную группировку — 11 спасателей и 4 единицы техники. Общая площадь возгорания достигла 139 кв. м. В результате происшествия жилой дом был повреждён, хозяйственная постройка полностью уничтожена.