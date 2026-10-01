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Общество

Что изменится с 1 октября 2026: ипотека, ЖКХ, маркетплейсы

Алексей Самохин
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С 1 октября 2026 года в России меняются правила для ипотеки, коммуналки, микрозаймов и покупок на маркетплейсах. Часть новшеств заденет рязанцев уже в этом месяце: вырастут платежи за услуги ЖКХ и придут налоговые уведомления.

Второй этап индексации тарифов за ЖКУ начался сегодня. В зависимости от региона средний рост составит от 8% до 22%. Итоговая сумма в квитанции зависит от набора услуг и от того, сколько вы потребили. 

ФНС до 10 октября разошлёт уведомления за 2025 год 69,9 млн россиян: владельцам земли, транспорта и недвижимости. Более 90% писем придёт в личный кабинет и на госуслуги, остальные отправят заказными. Заплатить нужно до 1 декабря.

Семейная ипотека заработала по новым условиям. Ставка и максимальная сумма кредита теперь зависят от числа детей и региона. 

Часть пенсионеров получит повышенные выплаты: бывшим военным и силовикам пенсию проиндексируют на 4% автоматически.

МФО смогут выдать клиенту не больше двух дорогих займов с ПСК выше 200% годовых. Считают займы во всех кредитных организациях. Лимит действует до 1 апреля 2027 года, потом порог упадёт до 100%, а займ останется один заем.

Вступил в силу закон о платформенной экономике. Он касается маркетплейсов, классифайдов и сервисов доставки еды. Покупатель сможет предъявить претензию по браку продавцу прямо через платформу и получить возврат денег там же. 

Самозанятых ограничат: от 60 часов в месяц на одного заказчика шесть месяцев подряд, и платформа остановит заказы в этой паре.

Росреестр и Россельхознадзор смогут использовать снимки с дронов. По ним ведомства будут искать сдвинутые границы участков и самострой, а владельцу сначала отправят предупреждение. Штрафов автоматически не будет.

Совет жителям Рязани: проверьте личный кабинет на сайте ФНС и сверьте квитанцию за ЖКХ за октябрь.

Автор карточек: https://max.ru/vv_volodin

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