С рязанца незаконно брали выплаты по кредиту, пока не вмешалась прокуратура 

В Пронском районе удалось восстановить нарушенные права военнослужащего — участника специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Рязанской области.

В ходе проверки прокуратура выяснила, что с мужчины, который служит по контракту, незаконно удерживали деньги в счёт погашения кредита. Общая сумма взысканий составила 33 тысячи рублей.

При этом по закону исполнительное производство в отношении такого военнослужащего должно было быть прекращено. Несмотря на это, удержания продолжались, что нарушало установленные гарантии для участников СВО.

После вмешательства прокуратуры нарушения устранили: незаконные взыскания прекращены, а права военнослужащего полностью восстановлены.