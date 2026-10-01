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Глоба назвала октябрь месяцем борьбы за власть и слома старого

Алексей Самохин
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Астролог Тамара Глоба назвала октябрь 2026 года временем борьбы за власть и больших перемен в законах, финансах и науке. В прогнозе она отметила 15 дат, когда стоит быть внимательнее, от 3 до 31 октября.

Октябрь по гороскопу идёт под знаком Весов. Им правит Венера, а сам знак связан с равновесием и справедливостью. По словам Глобы, до середины следующего года открываются большие возможности для тех, у кого есть талант и прошлые заслуги. Прежние и новые лидеры, считает она, будут спорить за сферы влияния, а споры о справедливости затянутся надолго.

«Это период борьбы за власть», говорит астролог. Новые законы заметно изменят общество. Начнут рушиться старые структуры и крупные предприятия, а финансовую систему во многих странах придётся перестраивать. Отдельно Глоба выделила науку: ждёт жарких споров об искусственном интеллекте и о продолжительности жизни. Самыми напряжёнными она считает начало месяца, конец второй и начало третьей декады.

Для Рязани в прогнозе есть личная привязка. Среди самых известных Весов астролог назвала Сергея Есенина, уроженца села Константиново. Поэт родился 3 октября 1895 года, и эта дата попала в её список.

Дни повышенного внимания: 3, 4 и 5 октября, первая половина 12 и 13 октября, вечер 16-го, 17 октября до обеда, вторая половина 18-го, первая половина 19-го, ночь на 20-е, 24 октября, первая половина 26-го, 27 и 30 октября, вечер 31-го.

По знакам советы разные. Овнам Глоба обещает перемены в личной жизни, Тельцам ремонт и жилищные вопросы, Львам успех вдали от дома. Стрельцам советует не делать крупных покупок в конце второй декады. Тельцам, Девам и Рыбам рекомендует осторожнее ездить в те же дни.

«Октябрь 2026 — это период, который открывает огромные возможности для достижений и в то же время для борьбы за власть, для людей, которые обладают большими талантами и в прошлом имели успех и значительные достижения, — рассказала Глоба. — Теперь есть большие возможности для того, чтобы на основе своих достижений продвигать дела вперёд. Октябрь открывает эти возможности, и до середины следующего года он даёт огромные перспективы в этом плане. Это период борьбы за власть. Прежние лидеры, а также новые лидеры будут между собой сражаться за сферу силы. Это может происходить руками смелых, отчаянных людей, которые имеют яростные взгляды на то, как должно быть справедливо построено общество».

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