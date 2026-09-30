Песков высказался о ядерном ответе на блокаду Калининграда

Россия фиксирует заявления из европейских столиц о возможной блокаде Калининградской области. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, подобные высказывания звучали в том числе в Польше и других европейских странах.

«Мы с вами неоднократно слышали заявления из Польши, из других европейских стран, достаточно оголтелые заявления, в которых также затрагивалась тема Калининграда», — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что российские дипломаты напоминают европейским политикам, что ядерный ответ за любые попытки блокировать, например, Калининградскую область установлен нормативными документами.

«Совершенно естественно, что наши дипломаты пытаются напомнить горячим головам в Европе наши установочные документы на этот счет», — заявил Песков.