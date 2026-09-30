С 1 октября в Рязанской области действует «зимний комендантский час»

С 1 октября в Рязанской области начнет действовать «зимний» режим ограничений для несовершеннолетних. До 30 апреля включительно детям и подросткам до 18 лет нельзя будет находиться на улице и в общественных местах без родителей или законных представителей с 22:00 до 06:00.

Об этом напомнила уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Анжелика Евдокимова.

Ограничение распространяется на весь период с 1 октября по 30 апреля. В указанное время несовершеннолетние должны находиться дома либо рядом с родителями или другими законными представителями.

«Уважаемые родители, проговорите это правило со своими детьми. Убедитесь, что в 22:00 они находятся дома», — обратилась Евдокимова к родителям.