Организатор конкурса рассказал о последних мгновениях жизни Сергея Соседова

Организатор якутского конкурса красоты Виктор Беззубов рассказал, как нёс умирающего музыкального критика Сергея Соседова в карету скорой помощи.

Соседов погиб во время рабочей поездки в Нерюнгри. Он упал с лестницы и получил травмы, несовместимые с жизнью. О смерти критика стало известно 23 сентября, ему было 58 лет.

По словам Беззубова, он сделал всё, чтобы Соседов жил. Пока он нёс критика к машине, держал его за руку и повторял одно слово: «Живи».

На церемонии прощания он обратился к погибшему: «Сереж, ты всегда будешь в моем сердце». Ещё Беззубов добавил, что Бог забирает лучших.

Соседов мечтал о конкурсе красоты в Якутии, рассказал организатор. Добираться туда непросто, логистика сложная. Но именно критик настоял на поездке и сам хотел приехать в республику.