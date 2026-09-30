Жителю Сасова грозит срок за уклонении от административного надзора

В отношении ранее судимого жителя города Сасово возбуждено уголовное дело об уклонении от административного надзора. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

Решением суда в отношении 56-летнего мужчины, ранее судимого за мошенничество и незаконный оборот наркотических средств, были установлены административный надзор и административные ограничения, которые обязательны для исполнения в территориальном органе МВД по месту жительства или пребывания. Поднадзорный систематически ограничения не соблюдал.

Инспектор группы осуществления административного надзора полиции в период с августа текущего года и по настоящее время неоднократно фиксировал факты нарушения административного надзора, в том числе отсутствие мужчины по месту жительства. В связи с этим было принято решение о привлечении поднадзорного к уголовной ответственности.

Дознавателем отдела МВД России «Сасовский» в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 314.1 УК РФ «Уклонение от административного надзора». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 1 года либо исправительных работ — до 2 лет.