В Новомичуринске в двух гаражах нашли 6 кг марихуаны и галлюциногенные грибы

В ходе реализации оперативной информации сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из уголовного розыска ОМВД России «Пронское» задержали 38-летнего жителя города Новомичуринска по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

Ранее оперативникам стало известно, что неработающий новомичуринец, возможно, занимается изготовлением наркотиков растительного происхождения. Полицейские установили места вероятного хранения зелья — два гаражных бокса на окраине Новомичуринска, и в присутствии задержанного и понятых провели обследование помещений.

В результате оперативного мероприятия в гаражах сыщики обнаружили массу растительного происхождения, которая находилась в контейнерах и емкостях или была запаяна в полиэтиленовые пакеты, а также сверток с измельченными грибами, вакууматор и упаковочные материалы. По заключению экспертов ЭКЦ УМВД России по Рязанской области, изъятые вещества являются марихуаной общей массой 5 килограммов 792 грамма, частями наркосодержащей конопли массой 117 граммов и грибами, содержащими псилоцибин, массой 6 граммов.

По предварительной информации, летом этого года мужчина в сельской местности вырастил кусты конопли, после созревания срезал их, изготовил марихуану и хранил ее в гаражах. Также он приобрел споры грибов и вырастил их до созревания. По словам новомичуринца, наркотики он изготавливал для личного употребления. Сейчас эта версия проверяется оперативниками.

Следователем ОМВД России «Пронское» в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, изготовление и хранение наркотических средств в крупном размере). Согласно санкции части данной статьи, злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.