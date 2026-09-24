Водитель и пассажирка с ребёнком пострадали в ДТП на окраине Рязани

Три человека травмированы в результате ДТП в Рязани. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

23 сентября примерно в 15:36, вблизи дома № 20 стр. 1 по Ряжскому шоссе города Рязани, по предварительной информации произошло столкновение грузового автомобиля «Ситрак», под управлением 29-летнего жителя Рязанского муниципального округа водителя, и автомобиля «Лада Гранта», под управлением 23-летнего жителя села Шумашь.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Лада Гранта», а также его пассажиры — 26-летняя жительница Воронежской области и годовалая девочка — с полученными травмами доставлены в медицинское учреждение.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.