В Рязани перекроют улицы и запретят парковку из-за «Кросса нации»

В Рязани 26 сентября с 11:50 до 13:00 закроют движение транспорта на нескольких улицах из-за забега «Кросс нации». Парковку частных машин ограничат раньше, с 22:00 25 сентября, об этом сообщила администрация города.

Парковать машины нельзя на улицах Свободы и Рыбацкой, на проезде Речников и на Окском шоссе. Запрет действует до 13:00 26 сентября.

Движение перекроют по маршруту забега. Он начнётся у МАУК «Лесопарк», пройдёт по улице Свободы, Рыбацкой улице, проезду Речников и Окскому шоссе и вернётся к лесопарку. Проехать по этим улицам в указанное время не получится, заранее выбирайте объезд.

Забег в этом году приурочен к Году единства народов России. Он пройдёт в рамках проекта «СпортАктиV». Положение о соревновании и подробности организаторы разместили на официальном сайте администрации Рязани.