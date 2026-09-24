Изображение от rawpixel.com на Freepik
Транспорт и дороги

В Рязани перекроют улицы и запретят парковку из-за «Кросса нации»

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В Рязани 26 сентября с 11:50 до 13:00 закроют движение транспорта на нескольких улицах из-за забега «Кросс нации». Парковку частных машин ограничат раньше, с 22:00 25 сентября, об этом сообщила администрация города.

Парковать машины нельзя на улицах Свободы и Рыбацкой, на проезде Речников и на Окском шоссе. Запрет действует до 13:00 26 сентября. 

Движение перекроют по маршруту забега. Он начнётся у МАУК «Лесопарк», пройдёт по улице Свободы, Рыбацкой улице, проезду Речников и Окскому шоссе и вернётся к лесопарку. Проехать по этим улицам в указанное время не получится, заранее выбирайте объезд.

Забег в этом году приурочен к Году единства народов России. Он пройдёт в рамках проекта «СпортАктиV». Положение о соревновании и подробности организаторы разместили на официальном сайте администрации Рязани.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
Страшный ноябрь 2026-го предрёк индийский пророк Абигья Ананд: прогноз по дням
Следующая статья
В Рязанском музыкальном театре покажут балет с симфоническим оркестром

Популярные материалы

Новости кино и ТВ

Умер журналист и музыкальный критик Сергей Соседов

Журналист скончался на гастролях, по предварительным данным, упал с лестницы. Официального подтверждения пока нет.
Общество

Даже приставы не имеют права трогать эти деньги пенсионеров. Почему банки перестали взыскивать долги 

С 2022 года действует правило прожиточного минимума при списании долгов. Что именно защищено законом и как этим воспользоваться.
Новости России

Очевидец восстановил картину гибели Соседова в Якутии

Организатор конкурса «Жемчужина России» в Якутии Виктор Беззубов рассказал...
Новости России

Продюсер Дворцов рассказал о реальной причине смерти критика Соседова

У музыкального критика Сергея Соседова, о смерти которого стало...
Новости России

Юрия Дудя* внесли в перечень террористов и экстремистов

Военные потребовали признать журналиста террористом после интервью с лидером запрещённого формирования. Что решил Росфинмониторинг.
Темы
Происшествия

В Новомичуринске в двух гаражах нашли 6 кг марихуаны и галлюциногенные грибы

Следователем ОМВД России «Пронское» в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, изготовление и хранение наркотических средств в крупном размере).
Транспорт и дороги

Водитель и пассажирка с ребёнком пострадали в ДТП на окраине Рязани

23 сентября примерно в 15:36, вблизи дома № 20 стр. 1 по Ряжскому шоссе города Рязани произошло столкновение грузового автомобиля «Ситрак» и автомобиля «Лада Гранта»
Медицина

Рязанка поблагодарила травматолога БСМП за помощь

Очень теплые слова нашла рязанка Н. чтобы выразить благодарность врачу ортопеду-травматологу, кистевому хирургу Травматологического отделения №1 Больницы скорой медицинской помощи Ашоту Мирзояну.
Погода

Сильный дождь и ветер до 18 м/с ожидаются в Рязанской области

МЧС предупредило о непогоде в ночь на 25 сентября. Осадки пройдут местами, порывы ветра составят 13-18 метров в секунду. Что известно.
Новости России

Медведь загрыз отца хоккеиста «Питтсбурга» Андрея Кузьменко

Во время рыбалки в Тоджинском районе Тывы медведь напал на 62-летнего Александра Кузьменко, отца российского хоккеиста «Питтсбург Пингвинз» Андрея Кузьменко. Мужчина скончался в больнице.
Спорт

Захару Петрову подарили автомобиль в Рязани

Ключи от машины каноисту во время матча хоккейного клуба «Рязань-ВДВ» вручил глава Минспорта Рязанской области Владимир Антманис.
Экономика и бизнес

Почему «Ашан» передали во временное управление и при чём склады

Летом сеть договорилась о продаже, но разрешения не дали. Источники называют причину, которая касается логистики, и она не про магазины.
Происшествия

Нежилые дома горели в Рязани 

Два заброшенных здания в городе загорелись с разницей в одиннадцать часов. Рассказываем, где и что повреждено, и что говорят пожарные.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье