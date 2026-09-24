Фото: Рязанский театр балета
Культура и события

В Рязанском музыкальном театре покажут балет с симфоническим оркестром

Олеся Чугунова
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Рязанский музыкальный театр приглашает зрителей на вечер балета с симфоническим оркестром — событие, где на одной сцене встретятся две совершенно разные вселенные классического танца. Музыкальное сопровождение обеспечит симфонический оркестр театра под управлением заслуженного деятеля искусств Республики Мордовия Сергея Кисса.

Вечер откроет погружение в эпоху романтизма: зрители увидят «Шопениану» — хореографическую иллюстрацию к музыке Фредерика Шопена и настоящий балет-романс, посвящённый великому композитору. На сцене оживут старинные грёзы: лунный свет зальёт подмостки, а воздушные пачки закружатся в невесомом танце. Публике представят легендарную хореографию Михаила Фокина в редакции Юрия Зиннурова.

Второе отделение станет настоящей сокровищницей мирового балета — калейдоскопом самых ярких концертных номеров. Среди них искромётное «Па-де-де» Россини, Белое адажио из «Лебединого озера» как воплощение чистоты и грации, знакомые с детства фрагменты «Щелкунчика», сюита из «Дон Кихота» с испанским огнём и безудержным весельем, а также «Умирающий лебедь» — шедевр, ставший символом русского балета во всём мире. Прозвучат и другие любимые номера.

Премьера состоится 30 октября и 1 ноября. Художественный руководитель и художник-постановщик — Юрий Зиннуров, он же отвечает за свет. Дирижёр-постановщик — Сергей Кисс. Художник по костюмам — Анастасия Зверева, художник по декорациям — Анна Лифанова. Педагоги-репетиторы — Сергей Смирнов, Александра Шалимова и Елена Лырчикова.

Билеты уже в продаже, в том числе доступны для обладателей «Пушкинской карты».

Возрастное ограничение: 6+

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