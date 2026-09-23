Павел Малков назвал Беларусь одним из ключевых партнеров Рязанской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков провел рабочую встречу с делегацией Республики Беларусь, прибывшей в регион для участия в IX деловом форуме «Дни международного бизнеса в Рязанской области». Переговоры состоялись на площадке регионального Правительства.

В обсуждении перспектив двустороннего сотрудничества приняли участие Генеральный консул Республики Беларусь в Нижнем Новгороде Олег Швец, председатель концерна «Белгоспищепром» Олег Жидков и заместитель Председателя Правительства Рязанской области Юлия Швакова.

Стороны подвели итоги уже достигнутых договоренностей в экономической и социальной сферах, а также наметили новые векторы взаимодействия. В фокусе внимания оказались научно-техническое и гуманитарное сотрудничество, расширение прямых контактов между предпринимателями, организация реверсных бизнес-миссий и выставочная деятельность.

Глава региона Павел Малков поблагодарил белорусских гостей за внимание к развитию партнерских связей, готовность к плотной работе и поддержку рязанских инициатив.

«Ваше участие в форуме для нас очень важно. Мы в целом поддерживаем торговые отношения со ста странами мира. Беларусь для Рязанской области – один из ключевых партнеров. Доля Республики – 16% товарооборота региона. У нас крепкие контакты, как в деловой, так и гуманитарной сфере. Самое главное, что нас связывает крепкая дружба. Я очень рад, что взаимодействие по всем направлениям развивается», – подчеркнул Павел Малков.

Особую признательность губернатор выразил председателю концерна «Белгоспищепром» Олегу Жидкову за личный вклад в укрепление двусторонних связей. Напомним, что это ведомство выступает уполномоченным партнером Рязанской области по координации отношений с Беларусью.

Павел Малков также отметил, что сотрудничество активно развивается в рамках долгосрочного межправительственного Соглашения и Программы активизации взаимодействия. Регулярно проходят заседания Совместной рабочей группы. Кроме того, опыт, полученный рязанской делегацией в ходе визита в Беларусь в марте текущего года, уже внедряется в регионе.

«Самые приятные впечатления и от страны, и от людей. Получили серьезный опыт, используем его в работе. Направления взаимодействия, которые обсудили на встрече с Президентом Беларуси Александром Григорьевичем Лукашенко, будем обязательно и дальше развивать. Отслеживаем исполнение всех наших договоренностей», – сказал Губернатор.

В свою очередь Олег Жидков подтвердил высокую заинтересованность обеих сторон в активизации контактов.

«Показатели демонстрируют развитие отношений Беларуси и Рязанской области, гармонизировано экономическое сотрудничество. Новые инвестиции помогают нашим экономикам двигаться вперед. Важно, что деятельность на площадке Совместной рабочей группы дает практические результаты и новые возможности для расширения деловых контактов, – сказал Олег Жидков. – В протоколе поручений, который сформирован по итогам встречи с Президентом Беларуси и совещания с Кабинетом министров, более тридцати пунктов. Все наши заинтересованные ведомства участвуют в реализации этих планов. Любые предложения готовы прорабатывать на самом высоком уровне».

Генеральный консул Беларуси в Нижнем Новгороде Олег Швец поблагодарил Павла Малкова за личное участие в развитии всесторонних контактов и поддержку совместных проектов.

«Это во многом позволило поднять на более высокий уровень взаимоотношений Рязанской области с Республикой Беларусь. За последние пять лет серьезно увеличен товарооборот, и есть все предпосылки к тому, что к концу года будет показатель роста товарооборота в 2 раза. Работа идет успешно, по каждому пункту наших договоренностей», – заявил Олег Швец.

Дипломат особо подчеркнул важность кооперации производителей, что способствует решению задач импортозамещения и освоению новых технологий в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях.