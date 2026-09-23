Павел Малков оценил пользу открытия группы кратковременного пребывания детей в РГУ имени С.А. Есенина

Губернатор Рязанской области Павел Малков посетил торжественное открытие группы кратковременного пребывания для детей студентов и преподавателей Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина. Проект «Помоги маме учиться» стал возможен благодаря поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и реализуется в рамках национального проекта «Семья».

В церемонии открытия также приняли участие министр образования региона Ольга Прушковская, ректор РГУ Дмитрий Боков и проректор по молодежной политике и воспитательной деятельности Татьяна Косачева.

Губернатор Павел Малков подчеркнул:

«РГУ уделяет большое внимание вопросам, связанным с социальной поддержкой сотрудников вуза и студентов. Создание группы кратковременного пребывания детей – важный шаг в этом направлении. Получается тройная польза: студенты продолжают учиться, сотрудники вуза – работать, а дети находятся под присмотром. Кроме того, студенты, которые занимаются с дошкольниками, получают важные профессиональные навыки».

Глава региона добавил, что поддержка студенческих семей является приоритетом для всех рязанских вузов, отметив рост их числа — за последний год в таких семьях родилось более 150 детей.

Ректор Дмитрий Боков в свою очередь сообщил, что социальная политика университета нацелена на создание комфортных условий для совмещения учебы, работы и воспитания детей. Сейчас в семьях студентов и сотрудников вуза подрастают более 200 дошкольников.

Новое пространство полностью оборудовано для безопасного и интересного времяпрепровождения: есть игровая зона, материалы для творчества и настольные игры. Павел Малков выразил надежду, что вуз будет развивать это направление и расширять программу занятий, в том числе за счет организации места для подвижных игр.