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Общество

В Рязанской области заработала «Карта укрытий»

Олеся Чугунова
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Жителям Рязанской области стал доступен новый цифровой сервис — чат-бот «Карта укрытий». Проект запущен по инициативе губернатора Павла Малкова. Инструмент создан на платформе национального мессенджера «Maкс».

Главная функция бота — помощь в поиске безопасных мест. Пользователю достаточно предоставить доступ к геолокации смартфона, чтобы получить список ближайших укрытий с указанием точного расстояния до них. Все точки отображаются на интерактивной карте.

На данный момент база сервиса насчитывает свыше 1600 объектов. Министерство цифрового развития региона отмечает, что работа по наполнению и уточнению данных будет продолжена. Воспользоваться чат-ботом можно по ссылке.

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