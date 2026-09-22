Павел Малков обсудил сроки капремонта дорог в Рязанской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков провел заседание регионального Правительства 22 сентября, где главной темой стал капитальный ремонт автодорог. Глава региона поинтересовался ходом работ в муниципалитетах и сроками их завершения. Обновление участков ведется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В этом году по нацпроекту ремонтируют 22 объекта, включая 6 мостовых сооружений. Общая протяженность участков составляет 119 км.

Губернатор отметил: «Скоро закончится строительный сезон. Необходимо строго контролировать исполнение всех проектов капитального ремонта дорог, которые обновляются по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Ремонт должен быть завершен в установленные сроки. Прошу обеспечить их своевременный ввод в эксплуатацию».

Особое внимание Павел Малков обратил на участок автодороги «Тамбов – Шацк», где существуют риски по срокам выполнения капремонта. По его словам, на состояние этого участка жаловались жители и депутаты Шацкого округа, проблему обсуждали в ходе рабочей поездки в муниципалитет. Глава региона поручил взять объект на особый контроль.

Министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Антонина Черских доложила, что на данный момент работы завершены на шести объектах — это дороги и мосты в Захаровском, Кораблинском, Пронском, Рыбновском, Старожиловском и Ухоловском округах. На 16 объектах работы продолжаются, ведется контроль за качеством материалов и соблюдением подрядчиками сроков контрактов. Завершить все объекты планируется к 1 ноября.

Так, в Старожиловском округе идет капремонт региональной дороги «Большие Поляны – Соболево» протяженностью 8 км. Она входит в сеть школьных маршрутов и ведет к социальным объектам в селах Большие Поляны, Совхоз имени Ленина и Хрущево. Техническая готовность объекта — 50%, ведется замена асфальтобетонного покрытия и укрепление обочин. Также в р.п. Старожилово завершен капремонт дороги на ул. Толстого: специалисты обновили покрытие, пешеходные тротуары, нанесли разметку, установили знаки и уличное освещение.