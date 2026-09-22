Три сестры пришли за подарком маме и погибли в пожаре в ТЦ 

При пожаре в торговом центре «Солнечный» в Стерлитамаке погибли три родные сестры. Об этом сообщает SHOT.

Погибшими оказались 29-летняя Елизавета, 33-летняя Виктория и 45-летняя Елена. По данным канала, девушки пришли в торговый центр днем 22 сентября, чтобы выбрать подарок маме. День рождения у женщины должен был наступить через три дня.

У старшей из сестер, Елены, в этом же торговом центре располагалось собственное ателье. Возгорание произошло на втором этаже здания, где ранее продавцы других магазинов жаловались на запах гари, который чувствовали в течение часа до пожара.

Четвёртая погибшая в пожаре в ТЦ в Стерлитамаке — 51‑летняя сотрудница завода по производству спиртных напитков Елена. По данным SHOT, женщина пришла за товарами в «Солнечный»

До трагедии Елена была в отпуске в Сочи с мужем и 19-летним сыном, на прошлой неделе семья вернулась домой.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при возгорании выросло до 12 человек, двое из них госпитализированы. Следственный комитет по Башкортостану возбудил уголовное дело по факту гибели людей.

Прокуратура Стерлитамака проводит отдельную проверку соблюдения требований пожарной безопасности в здании. По предварительным данным, система пожаротушения в торговом центре была неисправна.

Точные обстоятельства гибели трех сестер устанавливают следователи.