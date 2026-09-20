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Новости России

Биолог рассказал, какие растения лучше всего очищают воздух в квартире

Никита Рязанцев
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Многие при выборе растений для дома задаются вопросом, какие из них лучше всего очищают воздух. В беседе с РИА Новости биолог Дмитрий Сафонов рассказал, на какие комнатные цветы стоит обратить внимание в первую очередь.

Эксперт отметил, что безусловным лидером с точки зрения очищения воздуха является хлорофитум. Это растение славится неприхотливостью и отлично подходит для квартиры.

«Это <…> настоящий чемпион среди комнатных цветов, так как оно отлично справляется, например, с формальдегидом», — пояснил Сафонов.

Еще один отличный вариант — спатифиллум. По словам специалиста, он хорошо увлажняет воздух и поглощает бензол и аммиак. Также со своей задачей отлично справляется популярный у россиян фикус. Он эффективно улавливает пыль и насыщает воздух кислородом.

Сафонов рассказал и о пользе герани. За счет выделения эфирных масел она отпугивает многих насекомых. В то же время аллергикам стоит быть острожными, так как растение может вызывать нежелательные реакции.

Еще одним полезным растением биолог назвал сансевиерию, более известную как «тещин язык». Она не хуже других указанных вариантов выделяет кислород и очищает воздух в доме.

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