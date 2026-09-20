Петербуржец умер от инфаркта на следующий день после посещения кардиолога

В Петербурге 64-летний местный житель ушел из жизни из-за инфаркта на следующий день после приема у кардиолога. Семья погибшего считает виноватой клинику, где, по ее мнению, не придали должного значения тревожным симптомам, пишет «МК».

Родственники петербуржца рассказали, что пациент жаловался на внезапное недомогание и одышку. Его встревожило это состояние, так как он вел здоровый образ жизни и ранее не жаловался на такие проблемы.

«Кардиолог ограничилась измерением артериального давления и прослушиванием пациента фонендоскопом. Детальных расспросов о симптомах не последовало, как и направления на ЭКГ», — говорится в статье.

На следующий день утром мужчина умер у себя дома из-за инфаркта миокарда. Его семья потребовала уволить врача, который работал с петербуржцем.

Сначала больница отрицала причастность к инциденту, но затем с сыном погибшего связался адвокат и сообщил об увольнении сотрудника. При этом его оформили как уход по собственному желанию, поскольку, как заявил представитель клиники, увольнение по статье «представляет сложность». Теперь сын умершего беспокоится, что врач может продолжить практику в другом медучреждении.