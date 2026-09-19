В России вычислили и впервые надолго посадили хейтера из интернета

В Великом Новгороде вынесли приговор 21-летнему Михаилу Шалимову по делу о системной травле 16-летней девушки из Уфы, пишет «КП».

По данным издания, конфликт между ними начался весной 2024 года. Поводом послужила ссора в группе, посвященной игре Minecraft.

«Ему не понравилось название чата. Дочь не была администратором, но активно там писала. Он сказал ей: «Либо ты переименуешь группу, либо тебе будет плохо, — рассказала мать девочки.

Сначала мужчина угрожал опубликовать личные данные подростка. После этого его исключили из группы. Тогда он зашел с другого аккаунта и потребовал, чтобы девятиклассница на коленях просила прощения, но та отказалась.

Затем злоумышленник стал атаковать не только девочку, но и членов ее семьи. Так, ее мать он объявил «пропавшей без вести алкоголичкой». Кроме того, от имени женщины молодой человек минировал торговый центр, школу и предприятие, где она работала. Также в квартиру семьи часто вызывали курьеров ночью, чтобы мешать спать.

Отец девочки, который живет отдельно, тоже пострадал. Шалимов зарегистрировал канал от его имени и отправлял детям изображения половых органов.

В итоге 21-летний парень получил 12 лет колонии строгого режима за системную травлю девочки и ее семьи. Это первый приговор с реальным заключением под стражу за кибербуллинг.