Медведь растерзал двух сборщиков ягод в Иркутской области, третий успел убежать

Трагическое происшествие произошло в Киренском районе Иркутской области: в результате нападения дикого медведя погибли два местных жителя, еще одному удалось спастись. О происшествии сообщили в региональном управлении МВД.

Инцидент случился в лесном массиве в районе села Красноярово, расположенного более чем в 80 километрах от районного центра – города Киренска. Трое местных жителей отправились в тайгу на сбор ягод, однако их поход обернулся трагедией. Во время работы на группу напал медведь. Жертвами зверя стали мужчины в возрасте 65 и 55 лет. Третьему участнику группы удалось убежать и добраться до безопасного места, откуда он сообщил о случившемся.

После получения сигнала к месту происшествия незамедлительно выдвинулась поисковая группа, в состав которой вошли сотрудник уголовного розыска Межмуниципального отдела МВД России «Киренский» и опытные местные охотники. Специалисты обнаружили тела погибших и заметили агрессивно настроенного медведя. Охотники применили оружие, однако зверю удалось скрыться. В настоящее время устанавливается его местонахождение.

Для усиления поисковых мероприятий к месту ЧП направлены дополнительные силы и средства полиции, а также представители других силовых ведомств.

В связи с произошедшим правоохранительные органы обратились к жителям Иркутской области с настоятельной просьбой временно отказаться от походов в лес.