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Новости России

В Туве погибла 15-летняя девушка, застрявшая в стремени бегущей лошади

Анастасия Мериакри
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Следственный комитет Российской Федерации по Республике Тыва организовал процессуальную проверку по факту трагической гибели несовершеннолетней в Эрзинском районе.

По данным ведомства, сообщение о происшествии поступило в правоохранительные органы 16 сентября 2026 года. Инцидент произошел вечером в среду в селе Булун-Бажы. Как сообщили в региональном управлении СК через мессенджер «Макс», 15-летняя девушка, имевшая навыки верховой езды, каталась на лошади. В какой-то момент животное понесло, и нога наездницы зацепилась за стремя. Девушка получила тяжелые травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью.

В настоящее время следователи проводят комплекс неотложных мероприятий, направленных на установление всех фактических обстоятельств произошедшего. Для точного установления причины смерти уже назначена судебно-медицинская экспертиза.

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