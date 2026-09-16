Бодибилдер из Москвы чуть не лишился полового органа из-за передозировки препаратом для потенции

В Москве 38-летний мужчина, увлекающийся бодибилдингом, был экстренно доставлен в больницу с опасным диагнозом. Причиной госпитализации стала самостоятельная многократная передозировка средством для повышения потенции, сообщает канал «Mash на спорте«.

По имеющимся данным, спортсмен длительное время принимал гормональные препараты, на фоне чего у него произошло снижение либидо. Решив исправить ситуацию перед свиданием, мужчина принял рискованное решение и выпил сразу шесть таблеток средства для повышения потенции, многократно превысив допустимую норму.

Во время самой встречи мужчина чувствовал себя удовлетворительно, однако позже у него начались сильные боли. Осознав серьезность ситуации, он вызвал бригаду скорой помощи. В медицинском учреждении пациенту диагностировали приапизм.

Из-за серьезного нарушения кровообращения мужчине грозили некроз тканей и даже ампутация. К счастью, врачам удалось спасти орган, однако пациенту было настоятельно рекомендовано кардинально пересмотреть свой подход к приему медикаментов и отказаться от опасного самолечения.

Приапизм — это продолжительная и болезненная эрекция, не связанная с сексуальным возбуждением. Если такое состояние сохраняется более четырех часов, необходимо срочно обращаться за квалифицированной медицинской помощью, так как промедление чревато необратимым повреждением тканей.

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