Власти Рязани объяснили, почему убрали полосу на Московском шоссе и не проводят работы

Администрация Рязани разъяснила ситуацию с дорожными знаками на Московском шоссе, которые вызывают вопросы у автомобилистов уже более недели.

Поводом для обсуждения стала публикация в соцсетях: одна из жительниц областного центра обратилась в комментариях на странице губернатора Павла Малкова ВКонтакте с недоумением по поводу организации дорожного движения. Горожанка отметила, что напротив АЗС «Полный бак» (в районе ТД «Барс») были установлены знаки объезда, из-за чего была перекрыта целая полоса движения в сторону центра. При этом видимых дорожных работ на данном участке не наблюдалось.

В городской администрации прокомментировали ситуацию, заверив, что в настоящее время специалисты ведут подготовительные работы по восстановлению основания на указанном участке. Непосредственный этап восстановления дорожного полотна стартует в начале следующей недели.