Путин обратился к россиянам в преддверии выборов, назвав голосование вкладом в победу страны

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к жителям страны в преддверии выборов, которые пройдут 18, 19 и 20 сентября. Глава государства подчеркнул, что предстоящее голосование станет важным показателем сплоченности общества и вкладом в укрепление государственности в условиях проведения специальной военной операции.

В обращении отмечается, что в установленные законом сроки состоятся выборы депутатов Государственной Думы, законодательных собраний, руководителей регионов и органов муниципальной власти. Особое внимание президент уделил историческому моменту: жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения с Россией примут участие в выборах депутатов Государственной Думы.

Владимир Путин выразил уверенность в том, что активное участие в голосовании примут и военнослужащие, выполняющие сейчас боевые задачи. «Их мужество и верность Отечеству – пример для всей страны», – заявил он.

По словам президента, явка на избирательные участки наглядно продемонстрирует, что за бойцами на передовой стоят миллионы людей, а российское общество остается единым, объединенным общими ценностями, исторической памятью и любовью к Родине.

Глава государства напомнил, что от личного выбора каждого гражданина зависит, какие политические силы будут представлять интересы людей на федеральном, региональном и местном уровнях. Он выразил убежденность, что поддержку получат достойные кандидаты и настоящие патриоты, готовые служить народу и защищать страну от любых угроз.

«Голосование будет проходить в течение трёх дней: 18, 19 и 20 сентября. Прошу вас обязательно реализовать своё конституционное право, принять обдуманное, ответственное решение, чтобы результаты выборов подтвердили зрелость и стойкость российского общества», – обратился президент к гражданам.

Президент добавил, что это станет общим ответом тем, кто пытается ослабить Россию и лишить её суверенитета, резюмировав: «Участие в выборах – это наш общий вклад в победу России».