Участник СВО вернулся домой в Волгоград и узнал, что его «похоронили»

Жителю Волгограда, принимавшему участие в спецоперации, пришлось потратить полгода на восстановление документов, чтобы доказать он не погиб на фронте, пишет V1.RU.

Старшая дочь рассказала, что ее отец находился на службе с 2023 года. Он заключил контракт с Минобороны по собственному желанию и регулярно бывал на передовой. В феврале 2025 года его семье позвонили из военкомата и заявили, что боец пропал без вести. Спустя полгода военного признали погибшим.

Родственникам пояснили, что тело волгоградца невозможно эвакуировать, так как он попал под артобстрел противника.

«В январе 2026 года, на Рождество, отец вернулся. Оказался живой», — заявила его дочь.

Выяснилось, что мужчине впервые за два с половиной года дали отпуск. Он планировал вернуться на фронт, но из-за проблем с документами не смог. Сначала бойца даже объявили самостоятельно оставившим часть, но ситуацию удалось уладить.

Журналисты обратили внимание, что по всем базам он числился умершим, паспорт и другие документы оказались недействительными. Восстановить их удалось только через суд, который удовлетворил иск об установлении факта, что гражданин жив.

По версии самого военного, ни о какой пропаже без вести и тем более смерти речи идти не могло: он исправно служил, не подозревая ни о чем. По данным издания, в производстве Волгоградского гарнизонного военного суда находится административное дело, по которому он значится истцом.