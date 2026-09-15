Изображение от Freepik
Новости России

Участник СВО вернулся домой в Волгоград и узнал, что его «похоронили»

Никита Рязанцев
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Жителю Волгограда, принимавшему участие в спецоперации, пришлось потратить полгода на восстановление документов, чтобы доказать он не погиб на фронте, пишет V1.RU.

Старшая дочь рассказала, что ее отец находился на службе с 2023 года. Он заключил контракт с Минобороны по собственному желанию и регулярно бывал на передовой. В феврале 2025 года его семье позвонили из военкомата и заявили, что боец пропал без вести. Спустя полгода военного признали погибшим.

Родственникам пояснили, что тело волгоградца невозможно эвакуировать, так как он попал под артобстрел противника.

«В январе 2026 года, на Рождество, отец вернулся. Оказался живой», — заявила его дочь.

Выяснилось, что мужчине впервые за два с половиной года дали отпуск. Он планировал вернуться на фронт, но из-за проблем с документами не смог. Сначала бойца даже объявили самостоятельно оставившим часть, но ситуацию удалось уладить.

Журналисты обратили внимание, что по всем базам он числился умершим, паспорт и другие документы оказались недействительными. Восстановить их удалось только через суд, который удовлетворил иск об установлении факта, что гражданин жив.

По версии самого военного, ни о какой пропаже без вести и тем более смерти речи идти не могло: он исправно служил, не подозревая ни о чем. По данным издания, в производстве Волгоградского гарнизонного военного суда находится административное дело, по которому он значится истцом.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
Жириновский называл три условия начала мировой войны
Следующая статья
Скончался легендарный тренер вратарей «Зенита» Владимир Савин

Популярные материалы

Новости России

В горах Сочи обнаружили тело пропавшего неделю назад московского фотографа

Макарий Бекшаев отправился один в поход 2 сентября. Его маршрут пролегал от каньона Псахо в сторону поселка Воронцовка с планируемым завершением 9 сентября в районе Тисо-самшитовой рощи.
Политика

Выносим железную дорогу, в Польше объявлена тревога. Атака «Гераней» на Украину продолжается 19-й час

Массированная атака беспилотников по территории Украины продолжается уже 19-й час. Утром 13 сентября новые взрывы прогремели в Ровенской, Львовской, Хмельницкой и Одесской областях, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Новости России

Скончалась народная артистка России Лилия Сабитова

В Москве на 74-м году жизни скончалась народная артистка Российской Федерации, выдающаяся балерина, балетмейстер и художественный руководитель театра русского балета «Московия» Лилия Сабитова.
Политика

«Дрон ударил не случайно»: генерал раскрыл истинную цель атаки у поезда с Джонсоном

Генерал-майор Попов рассказал, почему дрон ударил не по вагону, а рядом с ним, и какой сигнал получили западные политики на Украине.
Новости России

Что известно о ракетной атаке ВСУ на Таганрог

После массированной атаки ВСУ в Таганроге возникли три очага возгорания. Повреждены дома, учебное заведение и другие объекты.
Темы
Новости России

Медведь сорвал концептуальную фотосессию двух девушек на Ямале

Крупный медведь вышел из леса рядом с двумя девушками...
Новости России

Эксперт рассказал, что быстрее всего убивает модульные дома в России

Короткий срок эксплуатации модульных домов в России может быть...
Новости России

Эксперт объяснил, почему ВСУ выбрали Таганрог для удара после заявлений Трампа

Украинские военные пытались нанести удар ракетами по Таганрогу в...
Новости России

В Тверской области при пожаре в монастыре погиб священник Вячеслав Завальный

Во время пожара в деревянном монастырском доме в Николо-Малице...
Новости России

Врачи сообщили о родившемся в Челябинске ребенке с «хвостиком»

Врачи Челябинской областной детской клинической больницы удалили «хвостик» у годовалого пациента, пишет региональный...
Новости России

Муж погибшей от удара БПЛА в Нижнекамске рассказал о роковой случайности

Девушка, погибшая при атаке украинского беспилотника на автомобиль в...
Новости России

На Урале ветерана СВО без ноги избили толпой и отняли у него машину

В Каменске-Уральском компания избила 25-летнего инвалида, лишившегося ноги на...
Новости России

Волгоградцев возмутили эскизы будущего фонтана «Основание Царицына»

Жители Волгограда раскритиковали внешний вид эскизов барельефа для фонтана...
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье